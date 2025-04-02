Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 42 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Phát triển và triển khai chiến lược thương mại điện tử nhằm đạt được mục tiêu doanh thu.

Nghiên cứu và phân tích thị trường, xu hướng tiêu dùng để đưa ra các kế hoạch kinh doanh hiệu quả.

Giám sát và tối ưu hóa các kênh bán hàng thương mại điện tử: Shopee, Tik tok shop, Lazada, tiki,...

Lãnh đạo và phát triển đội ngũ nhân viên trong phòng thương mại điện tử.

Đào tạo và hướng dẫn nhân viên về các công cụ và kỹ thuật mới trong thương mại điện tử.

Xây dựng và thực hiện các chiến dịch marketing trực tuyến để thu hút và giữ chân khách hàng.

Tối ưu hóa SEO/SEM, quảng cáo trên mạng xã hội và email marketing.

Theo dõi và phân tích hiệu suất bán hàng và ROI từ các chiến dịch thương mại điện tử.

Cung cấp báo cáo định kỳ cho ban lãnh đạo về tình hình hoạt động và các cơ hội cải thiện.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Đã quản lý đội nhóm từ 10 người trở lên.

Am hiểu và có kinh nghiệm làm việc với các bộ phận Live In-house, Kho vận, CSKH, Marketing...

Kinh nghiệm quản lý doanh thu, chi phí, hiệu suất kinh doanh trên sàn TMĐT.

Tư duy marketing xuất sắc, nhạy bén với xu hướng TMĐT.

Kỹ năng lãnh đạo & phát triển đội nhóm: Giao việc, giám sát, đào tạo, thúc đẩy nhân sự.

Kỹ năng phân tích & giải quyết vấn đề trong vận hành TMĐT.

Kỹ năng lập kế hoạch & quản lý công việc hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp & phối hợp với các phòng ban.

Có laptop cá nhân phục vụ công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng 30-40 triệu VNĐ (thoả thuận theo năng lực) + Thưởng doanh thu, thưởng tiết kiệm chi phí, thưởng nóng + Chia lợi nhuận cuối năm cùng Ban lãnh đạo.

Thu nhập đảm bảo từ 500tr/năm.

Cơ hội phát triển:

Môi trường làm việc: Năng động, trẻ trung, đồng đội giỏi chuyên môn và giàu nhiệt huyết.

Thưởng tháng 13 & các khoản thưởng theo hiệu suất.

Xét tăng lương/level định kỳ 03 tháng/lần.

12 ngày phép/năm (tính từ khi ký HĐLĐ chính thức), cộng thêm 1 ngày phép mỗi năm khi thâm niên > 5 năm.

Phép tồn được thanh toán vào cuối năm.

Bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định khi ký HĐLĐ chính thức.

Du lịch, team building, sự kiện nội bộ hàng tuần, tháng, quý.

Chế độ phúc lợi đầy đủ: Quà tặng & trợ cấp các dịp lễ, Tết, sinh nhật, ốm đau, thai sản...

Đào tạo & phát triển: Được công ty tài trợ các khóa đào tạo chuyên sâu theo yêu cầu công việc.

Ưu đãi nội bộ: Mua sản phẩm công ty với chính sách đặc biệt.

Được cung cấp đồ ngủ trưa (thảm, gối, chăn).

Căng tin miễn phí với nước ngọt, sữa, café, trà, đồ ăn nhẹ luôn sẵn có.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT

