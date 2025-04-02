Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT

Trưởng phòng kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 42 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Phát triển và triển khai chiến lược thương mại điện tử nhằm đạt được mục tiêu doanh thu.
Nghiên cứu và phân tích thị trường, xu hướng tiêu dùng để đưa ra các kế hoạch kinh doanh hiệu quả.
Giám sát và tối ưu hóa các kênh bán hàng thương mại điện tử: Shopee, Tik tok shop, Lazada, tiki,...
Lãnh đạo và phát triển đội ngũ nhân viên trong phòng thương mại điện tử.
Đào tạo và hướng dẫn nhân viên về các công cụ và kỹ thuật mới trong thương mại điện tử.
Xây dựng và thực hiện các chiến dịch marketing trực tuyến để thu hút và giữ chân khách hàng.
Tối ưu hóa SEO/SEM, quảng cáo trên mạng xã hội và email marketing.
Theo dõi và phân tích hiệu suất bán hàng và ROI từ các chiến dịch thương mại điện tử.
Cung cấp báo cáo định kỳ cho ban lãnh đạo về tình hình hoạt động và các cơ hội cải thiện.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
02 năm kinh nghiệm
Đã quản lý đội nhóm từ 10 người trở lên.
quản lý đội nhóm từ 10 người trở lên
10 tỷ VNĐ/tháng
Shopee, Tiktok, Lazada
Am hiểu và có kinh nghiệm làm việc với các bộ phận Live In-house, Kho vận, CSKH, Marketing...
Live In-house, Kho vận, CSKH, Marketing
Kinh nghiệm quản lý doanh thu, chi phí, hiệu suất kinh doanh trên sàn TMĐT.
doanh thu, chi phí, hiệu suất kinh doanh
Tư duy marketing xuất sắc, nhạy bén với xu hướng TMĐT.
Tư duy marketing xuất sắc
Kỹ năng lãnh đạo & phát triển đội nhóm: Giao việc, giám sát, đào tạo, thúc đẩy nhân sự.
Kỹ năng lãnh đạo & phát triển đội nhóm:
Kỹ năng phân tích & giải quyết vấn đề trong vận hành TMĐT.
Kỹ năng phân tích & giải quyết vấn đề
Kỹ năng lập kế hoạch & quản lý công việc hiệu quả.
Kỹ năng lập kế hoạch & quản lý công việc
Kỹ năng giao tiếp & phối hợp với các phòng ban.
Kỹ năng giao tiếp & phối hợp
Có laptop cá nhân phục vụ công việc.
Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng 30-40 triệu VNĐ (thoả thuận theo năng lực) + Thưởng doanh thu, thưởng tiết kiệm chi phí, thưởng nóng + Chia lợi nhuận cuối năm cùng Ban lãnh đạo.
Thu nhập hấp dẫn:
30-40 triệu VNĐ
Thưởng doanh thu, thưởng tiết kiệm chi phí, thưởng nóng
Chia lợi nhuận cuối năm cùng Ban lãnh đạo
Thu nhập đảm bảo từ 500tr/năm.
Cơ hội phát triển:
Lộ trình thăng tiến:
Môi trường làm việc: Năng động, trẻ trung, đồng đội giỏi chuyên môn và giàu nhiệt huyết.
Môi trường làm việc:
Thưởng tháng 13 & các khoản thưởng theo hiệu suất.
Thưởng tháng 13
Xét tăng lương/level định kỳ 03 tháng/lần.
12 ngày phép/năm (tính từ khi ký HĐLĐ chính thức), cộng thêm 1 ngày phép mỗi năm khi thâm niên > 5 năm.
12 ngày phép/năm
1 ngày phép mỗi năm
Phép tồn được thanh toán vào cuối năm.
Bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định khi ký HĐLĐ chính thức.
Bảo hiểm xã hội đầy đủ
Du lịch, team building, sự kiện nội bộ hàng tuần, tháng, quý.
Du lịch, team building, sự kiện nội bộ
Chế độ phúc lợi đầy đủ: Quà tặng & trợ cấp các dịp lễ, Tết, sinh nhật, ốm đau, thai sản...
Chế độ phúc lợi đầy đủ:
Đào tạo & phát triển: Được công ty tài trợ các khóa đào tạo chuyên sâu theo yêu cầu công việc.
Đào tạo & phát triển:
Ưu đãi nội bộ: Mua sản phẩm công ty với chính sách đặc biệt.
Ưu đãi nội bộ:
Phúc lợi khác:
Được cung cấp đồ ngủ trưa (thảm, gối, chăn).
đồ ngủ trưa
Căng tin miễn phí với nước ngọt, sữa, café, trà, đồ ăn nhẹ luôn sẵn có.
Căng tin miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 42 HÀM NGHI, MỸ ĐÌNH, HÀ NỘI

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

