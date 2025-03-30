Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Hệ Thống Đào Tạo CNTT Quốc Tế Bachkhoa-Aptech làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Hệ Thống Đào Tạo CNTT Quốc Tế Bachkhoa-Aptech
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Hệ Thống Đào Tạo CNTT Quốc Tế Bachkhoa-Aptech

Trưởng phòng kinh doanh

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng chiến lược kinh doanh
Quản lý và phát triển đội ngũ kinh doanh
Quản lý mối quan hệ với khách hàng
Quản lý các hoạt động kinh doanh
Xây dựng quan hệ đối tác và hợp tác
Nghiên cứu và đổi mới công nghệ mới ứng dụng trong kinh doanh
Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing tích hợp AI, Affiliate và Automation:
Dẫn dắt việc nghiên cứu, phân tích xu hướng các công nghệ marketing mới nổi, xác định cơ hội ứng dụng để tạo lợi thế cạnh tranh.
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận Kỹ thuật, Data Science, Sản phẩm và Bán hàng để đảm bảo chiến lược được triển khai hiệu quả và mang lại ROI cao.
Đề xuất và quản lý ngân sách cho các dự án và hoạt động kinh doanh, đảm bảo phân bổ nguồn lực tối ưu.
Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing AI, đưa ra các đề xuất cải tiến dựa trên dữ liệu thực tế.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Marketing,
Quản trị kinh doanh,
Giáo dục và Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.
Các chứng chỉ bổ sung về quản lý, giáo dục CNTT hoặc bán hàng là một lợi thế.

Tại Hệ Thống Đào Tạo CNTT Quốc Tế Bachkhoa-Aptech Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc và hoa hồng theo dự án.
Cơ hội thăng tiến và tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về Marketing & AI trong và ngoài nước.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và thân thiện, với cơ hội làm việc cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ.
Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật.
Cơ hội đóng góp vào việc xây dựng và phát triển các sản phẩm và dịch vụ AI đột phá.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ Thống Đào Tạo CNTT Quốc Tế Bachkhoa-Aptech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hệ Thống Đào Tạo CNTT Quốc Tế Bachkhoa-Aptech

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà HTC, 250 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

