Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý và mở rộng đội ngũ nhân viên kinh doanh, nhân viên môi giới và cộng tác viên nhằm phát triển thị trường, đáp ứng yêu cầu về doanh số;

• Chịu trách nhiệm lên kế hoạch triển khai, tìm kiếm thông tin, chăm sóc và tư vấn cho khách hàng;

• Quản lý, điều hành và hỗ trợ nhân viên kinh doanh, đồng thời giám sát hệ thống bán hàng (doanh thu, chi phí, hiệu quả hoạt động...) của kênh kinh doanh do mình quản lý;

• Có trách nhiệm tổ chức phân công công việc, quản lý, khích lệ động viên và đề xuất những chính sách nhân sự cho các NVKD trực tiếp quản lý;

• Trách nhiệm quản lý, điều hành, đề xuất mở rộng mạng lưới PKD/NVKD để đáp ứng kế hoạch doanh thu, chi phí Công ty giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Học vấn: Tốt nghiệp Đại Học trở lên hệ chính quy, chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh.

• Có chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán.

• Kinh nghiệm: Có tối thiểu 02 năm làm việc trong lĩnh vực môi giới chứng khoán.

• Yêu cầu khác:

• Có quan hệ với các ngân hàng, các đơn vị cùng lĩnh vực hoạt động của công ty.

Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)

