Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2901 Quốc lộ 1A, P. Tân Thới Nhất, Q12. TP. Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Điều hành, Quản lý hoạt động Phòng Kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Lập kế hoạch, triển khai chiến lược kinh doanh của Phòng Kinh doanh theo chỉ tiêu của Công ty đề ra. Giao chỉ tiêu cho Nhân viên và hệ thống Cửa hàng/Đại lý/Nhà Phân Phối/ Siêu thị.

- Lập và triển khai kế hoạch bán hàng; Kiểm soát và giám sát việc giữ khách hàng hiện tại, tìm kiếm và phát triển nhóm khách hàng.

- Nghiên cứu, đánh giá, phát triển thị trường tại các tỉnh thành trên toàn quốc;

- Cập nhật, tìm hiểu, phân tích thông tin thị trường chống thấm, thị trường xây dựng tại Việt Nam.

- Quản lý công nợ của phòng Kinh doanh.

- Hoạt động phát triển đội ngũ. Huấn luyện đào tạo các hoạt động kinh doanh của đội ngũ nhân viên kinh doanh.

- Phê duyệt các báo cáo, thống kê số liệu, phân tích, tình hình kinh doanh theo tháng, quý, năm với kế hoạch doanh thu đã xây dựng

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Giới tính: Nam/Nữ

-Có kinh nghiệm quản lý ít nhất là 03 năm

-Tốt nghiệp: Từ Đại học trở lên các Ngành kinh tế. Ưu tiên hiểu biết về xây dựng và chống thấm.

-Nhanh nhẹn, nói năng lưu loát.

-Kiến thức chuyên sâu về sản phẩm, kinh doanh, marketing

-Có thể đi công tác tại các tỉnh

-Biết lái xe ô tô là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn: Lương cứng: 20 triệu đến 25 triệu + Phụ cấp + thưởng theo quý/thưởng doanh số. Thưởng các ngày lễ Tết.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm.

- Được trở thành chuyên gia chống thấm số 1 Việt Nam

- Du lịch, teambuilding, year end party hàng năm do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI

