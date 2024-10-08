Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC

Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 34 đường 19/5, KĐT Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

Hoạch định, xây dựng các chiến lược kinh doanh cho Phòng Kinh doanh khu vực; Xây dựng, phát triển và quản lý hệ thống khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện có; Đào tạo, nâng cao kỹ năng bán hàng cho nhân viên kinh doanh; Phối hợp cùng các phòng ban giải quyết các khiếu nại của khách hàng (nếu có) và thường xuyên thực hiện các công tác chăm sóc khách hàng; Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, nhu cầu khách hàng, thông tin về đối thủ cạnh tranh và đưa ra đề xuất, kiến nghị; Tham mưu tư vấn, hỗ trợ cho Giám đốc các hoạt động kinh doanh nhằm hoàn thành chỉ tiêu của Tổng Công ty; Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của cấp trên; Chi tiết sẽ trao đổi qua buổi phỏng vấn.
Hoạch định, xây dựng các chiến lược kinh doanh cho Phòng Kinh doanh khu vực;
Xây dựng, phát triển và quản lý hệ thống khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện có;
Đào tạo, nâng cao kỹ năng bán hàng cho nhân viên kinh doanh;
Phối hợp cùng các phòng ban giải quyết các khiếu nại của khách hàng (nếu có) và thường xuyên thực hiện các công tác chăm sóc khách hàng;
Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, nhu cầu khách hàng, thông tin về đối thủ cạnh tranh và đưa ra đề xuất, kiến nghị;
Tham mưu tư vấn, hỗ trợ cho Giám đốc các hoạt động kinh doanh nhằm hoàn thành chỉ tiêu của Tổng Công ty;
Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của cấp trên; Chi tiết sẽ trao đổi qua buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 28 - 40 tuổi; Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: QTKD, Marketing, thương mại, kinh tế, kỹ thuật hoặc các chuyên ngành khác có liên quan; Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty về lĩnh vực xây dựng, thiết bị, máy móc và sản phẩm -công nghiệp, ngân hàng hoặc 05 năm lĩnh vực khác. Ưu tiên các ứng viên đã làm sale trong các ngành hàng kỹ thuật, công nghiệp, ngành thang máy là lợi thế. Có khả năng làm việc độc lập, lập kế hoạch tốt; khả năng nhận định, đánh giá, phân tích thị trường tốt; Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Độ tuổi: 28 - 40 tuổi;
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: QTKD, Marketing, thương mại, kinh tế, kỹ thuật hoặc các chuyên ngành khác có liên quan;
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty về lĩnh vực xây dựng, thiết bị, máy móc và sản phẩm -công nghiệp, ngân hàng hoặc 05 năm lĩnh vực khác. Ưu tiên các ứng viên đã làm sale trong các ngành hàng kỹ thuật, công nghiệp, ngành thang máy là lợi thế.
Có khả năng làm việc độc lập, lập kế hoạch tốt; khả năng nhận định, đánh giá, phân tích thị trường tốt;
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 15.000.000 – 20.000.000 + % doanh thu; Làm việc giờ hành chính từ Thứ Hai - Thứ Sáu; Được tham gia các khóa đào tạo về kiến thức - kỹ năng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; Được hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm tai nạn, nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước và của Công ty; Chế độ khen thưởng lễ, Tết, du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm; Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.
Lương cơ bản 15.000.000 – 20.000.000 + % doanh thu;
Làm việc giờ hành chính từ Thứ Hai - Thứ Sáu;
Được tham gia các khóa đào tạo về kiến thức - kỹ năng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn;
Được hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm tai nạn, nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước và của Công ty;
Chế độ khen thưởng lễ, Tết, du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC

CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 219 Thạch Lam, Tân Phú, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

