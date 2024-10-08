Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Alpha Books làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 8, số 14 Trương Quyền, phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

1. Phát Triển Kinh Doanh:

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu doanh số và mở rộng thị phần tại Miền Nam, bao gồm các kênh B2B, HTXB, Thư Viện - trường học, và GT-MT. Tìm kiếm, tiếp cận và thiết lập quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức giáo dục, thư viện, và các đối tác chiến lược. Phát triển và duy trì hệ thống khách hàng sẵn có tại thị trường Miền Nam.

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu doanh số và mở rộng thị phần tại Miền Nam, bao gồm các kênh B2B, HTXB, Thư Viện - trường học, và GT-MT.

Tìm kiếm, tiếp cận và thiết lập quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức giáo dục, thư viện, và các đối tác chiến lược.

Phát triển và duy trì hệ thống khách hàng sẵn có tại thị trường Miền Nam.

2. Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng:

Duy trì và phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại (bao gồm khách hàng B2B và Kinh doanh truyền thống). Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng thông qua việc cung cấp dịch vụ chất lượng và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Duy trì và phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại (bao gồm khách hàng B2B và Kinh doanh truyền thống).

Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng thông qua việc cung cấp dịch vụ chất lượng và giải quyết các vấn đề phát sinh.

3. Quản Lý Đội Ngũ Bán Hàng:

Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh. Định hướng, giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của đội ngũ bán hàng.

Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh.

Định hướng, giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của đội ngũ bán hàng.

4. Lập Kế Hoạch và Báo Cáo:

Lập kế hoạch kinh doanh, ngân sách và dự báo doanh số. Theo dõi và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho Giám đốc Kinh doanh.

Lập kế hoạch kinh doanh, ngân sách và dự báo doanh số.

Theo dõi và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho Giám đốc Kinh doanh.

5. Nghiên Cứu và Phân Tích Thị Trường:

Nghiên cứu, phân tích xu hướng thị trường và nhu cầu khách hàng. Đề xuất các chiến lược tiếp cận thị trường mới và cải thiện các chính sách bán hàng.

Nghiên cứu, phân tích xu hướng thị trường và nhu cầu khách hàng.

Đề xuất các chiến lược tiếp cận thị trường mới và cải thiện các chính sách bán hàng.

6. Phối Hợp Nội Bộ:

Phối hợp với các phòng ban khác như Marketing, Sản xuất, và Kho vận để đảm bảo hoạt động kinh doanh trơn tru và hiệu quả.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình Độ và Kinh Nghiệm:

Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến Kinh doanh, Marketing hoặc Quản trị kinh doanh. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh B2B, ưu tiên trong ngành xuất bản hoặc sách. Kinh nghiệm quản lý và phát triển đội ngũ bán hàng.

Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến Kinh doanh, Marketing hoặc Quản trị kinh doanh.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh B2B, ưu tiên trong ngành xuất bản hoặc sách.

Kinh nghiệm quản lý và phát triển đội ngũ bán hàng.

2. Kỹ Năng:

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc. Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả. Kỹ năng phân tích và lập kế hoạch kinh doanh. Thành thạo các công cụ quản lý khách hàng (CRM) và phần mềm văn phòng (Microsoft Office).

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc.

Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả.

Kỹ năng phân tích và lập kế hoạch kinh doanh.

Thành thạo các công cụ quản lý khách hàng (CRM) và phần mềm văn phòng (Microsoft Office).

3. Phẩm Chất Cá Nhân:

Tư duy chiến lược và định hướng kết quả. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Tinh thần cầu tiến, chủ động và sáng tạo trong công việc.

Tư duy chiến lược và định hướng kết quả.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tinh thần cầu tiến, chủ động và sáng tạo trong công việc.

Tại Alpha Books Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập + thưởng KPI lên tới 30.000.000đ. Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, không gian làm việc mở, sáng tạo. Cơ hội mở mang tri thức, đọc sách không giới hạn. Cơ hội đào tạo và thăng tiến. Chế độ nghỉ phép theo luật, nghỉ phép thêm theo quy định công ty: 12 ngày nghỉ phép/năm, 02 ngày nghỉ du lịch/năm, 02 ngày nghỉ relax/năm. Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm (1-2 lần/năm). Thưởng tháng 13, thưởng doanh thu, thưởng cá nhân xuất sắc, vinh danh, lễ, tết. Tăng lương định kỳ hàng năm. Hoạt động ngoại khóa: sinh nhật, relax day, hoạt động thể thao; hiếu, hỉ, ốm đau... Các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định của Luật lao động và chế độ riêng dành cho nhân viên của Công ty.

Thu nhập + thưởng KPI lên tới 30.000.000đ.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, không gian làm việc mở, sáng tạo.

Cơ hội mở mang tri thức, đọc sách không giới hạn.

Cơ hội đào tạo và thăng tiến.

Chế độ nghỉ phép theo luật, nghỉ phép thêm theo quy định công ty: 12 ngày nghỉ phép/năm, 02 ngày nghỉ du lịch/năm, 02 ngày nghỉ relax/năm.

Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm (1-2 lần/năm).

Thưởng tháng 13, thưởng doanh thu, thưởng cá nhân xuất sắc, vinh danh, lễ, tết.

Tăng lương định kỳ hàng năm.

Hoạt động ngoại khóa: sinh nhật, relax day, hoạt động thể thao; hiếu, hỉ, ốm đau...

Các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định của Luật lao động và chế độ riêng dành cho nhân viên của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alpha Books

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin