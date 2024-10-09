Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Nông Dược Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 70 Triệu

Công ty Cổ phần Nông Dược Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Mức lương
35 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Chung cư Tecco Town, số 4449 đường Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Tạo A, Bình Tân

Thực hiện các nhiệm vụ của vị trí Trưởng Phòng Bán Hàng Phía Nam (Lĩnh vực công ty: Sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật):
Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch bán hàng Công ty tại thị trường Miền Nam theo từng thời kỳ; Thực hiện, quản lý hoạt động bán hàng theo kế hoạch của Phòng sau khi đã được Công ty phê duyệt; Quản lý, điều hành công việc của cấp dưới, đảm bảo hoàn thành mục tiêu được giao; Phối hợp với Phòng Kỹ thuật thực hiện phát triển sản phẩm tại địa bàn; Đề xuất tuyển dụng, đào tạo và tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho CBNV thuộc phòng quản lý; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên; Lập các kế hoạch, báo cáo trình Phó Giám Đốc phụ trách; Thời gian làm việc: 7:30-16:30 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7. Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch bán hàng Công ty tại thị trường Miền Nam theo từng thời kỳ;
Thực hiện, quản lý hoạt động bán hàng theo kế hoạch của Phòng sau khi đã được Công ty phê duyệt;
Quản lý, điều hành công việc của cấp dưới, đảm bảo hoàn thành mục tiêu được giao;
Phối hợp với Phòng Kỹ thuật thực hiện phát triển sản phẩm tại địa bàn;
Đề xuất tuyển dụng, đào tạo và tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho CBNV thuộc phòng quản lý;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên;
Lập các kế hoạch, báo cáo trình Phó Giám Đốc phụ trách;
Thời gian làm việc: 7:30-16:30 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7. Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Cây trồng; Bảo vệ thực vật; Quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành liên quan Nông – Lâm nghiệp;
- Ưu tiên độ tuổi từ 30 đến 35. Có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên làm việc trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật, trong đó có ít nhất 02 năm ở vị trí quản lý;
- Có kiến thức quản trị; dịch hại và cơ cấu cây trồng tại các vùng địa lý khác nhau. Nắm vững quy định của Nhà nước về hoạt động kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật;
- Kỹ năng lập kế hoạch bán hàng; tổng hợp, phân tích thông tin, số liệu, báo cáo.
- Kỹ năng điều hành, giám sát và điều phối nhóm làm việc;
- Kỹ năng Giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, nhạy bén trong xử lý tình huống.
- Thành thạo tin học văn phòng;

- Lương NET cố định từ 25 đến 30 triệu/tháng (Không bao gồm thưởng). Định kỳ tăng lương 02 năm / lần.
- Thưởng theo chính sách kinh doanh của vị trí (Tổng thu nhập lên đến 70 triệu đồng/tháng). Quà Lễ, Tết, sinh nhật,...
- Chế độ công tác phí theo quy định;
- Công ty đóng toàn bộ các chi phí liên quan đến Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho CBNV (Công ty đóng cả phần của người lao động);
- Nghỉ phép, lễ, tết theo quy định của Nhà Nước.
- Chế độ du xuân, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 17 ngõ 71 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

