Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 85 Cách Mạng Tháng 8, phường Bến Nghé, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Lên kế hoạch phát triển kinh doanh, kết nối đối tác trong mảng vận tải hành khách Thiết lập KPI và theo sát quá trình làm việc của đội ngũ nhân viên Quản lý các nhân viên trực thuộc Xử lý các vấn để phát sinh liên quan đến khách hàng, đối tác trong quá trình sử dụng và trải nghiệm dịch vụ Phối hợp với các phòng ban khác hoàn thành công việc được giao Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Cử nhân chuyên ngành kinh tế, thương mại, Quản trị kinh doanh, marketing Đi làm luôn Tuyển Nam từ 26 tuổi trở lên Có kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương trở lên Có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải hành khách Kĩ năng lên kế hoạch, làm việc nhóm, quản lý công việc hiệu quả Kĩ năng giao tiếp tốt Thường xuyên phải đi công tác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe. Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty: Sinh nhật, thăm hỏi, hiếu hỉ, tham quan nghỉ mát hàng năm. Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT,... (sau thử việc).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM

