Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 85 Cách Mạng Tháng 8, phường Bến Nghé, Quận 1
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
Lên kế hoạch phát triển kinh doanh, kết nối đối tác trong mảng vận tải hành khách
Thiết lập KPI và theo sát quá trình làm việc của đội ngũ nhân viên
Quản lý các nhân viên trực thuộc
Xử lý các vấn để phát sinh liên quan đến khách hàng, đối tác trong quá trình sử dụng và trải nghiệm dịch vụ
Phối hợp với các phòng ban khác hoàn thành công việc được giao
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
Lên kế hoạch phát triển kinh doanh, kết nối đối tác trong mảng vận tải hành khách
Thiết lập KPI và theo sát quá trình làm việc của đội ngũ nhân viên
Quản lý các nhân viên trực thuộc
Xử lý các vấn để phát sinh liên quan đến khách hàng, đối tác trong quá trình sử dụng và trải nghiệm dịch vụ
Phối hợp với các phòng ban khác hoàn thành công việc được giao
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Cử nhân chuyên ngành kinh tế, thương mại, Quản trị kinh doanh, marketing
Đi làm luôn
Tuyển Nam từ 26 tuổi trở lên
Có kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương trở lên
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải hành khách
Kĩ năng lên kế hoạch, làm việc nhóm, quản lý công việc hiệu quả
Kĩ năng giao tiếp tốt
Thường xuyên phải đi công tác
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty: Sinh nhật, thăm hỏi, hiếu hỉ, tham quan nghỉ mát hàng năm.
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT,... (sau thử việc).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI