Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản lý, điều hành công việc của nhân viên, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

Đại diện đơn vị trong công tác giao dịch, đàm phán hợp đồng với các hãng hàng không. Phổ biến kịp thời các chính sách bán hàng của Hãng cho nhân viên.

Lập báo cáo công việc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.

Lập kế hoạch quảng cáo, marketing cho các sản phẩm vé máy bay.

Nghiên cứu thị trường và nhu cầu của khách hàng.

Quản lý phòng vé máy bay, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.

Tham gia vào công tác tuyển dụng và đào tạo cho các thành viên của Phòng.

Xây dựng và phát triển Phòng vé máy bay.

Theo dõi, kiểm soát quá trình đặt vé, xử lý và hỗ trợ khách hàng.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng: Có kỹ năng lãnh đạo, nhanh nhẹn, cẩn thận và xử lý tình huống tốt. Thành thạo các thuật ngữ hàng không, các hệ thống đặt vé. Nắm vững đường bay, tuyến, điểm bay của các chặng nội địa/quốc tế của các hãng hàng không.

Trình độ : Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học

Kinh nghiệm : Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Giới tính : Nam/Nữ

Chuyên ngành : Du lịch, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, hoặc các ngành có liên quan.

Ngôn ngữ : Thành thạo Tiếng Anh du lịch và thương mại là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận cạnh tranh so với thị trường. Bên cạnh tiền lương cố định, hàng tháng còn thực hiện tính lương hiệu quả làm việc tương xứng với năng lực làm việc.

Tăng lương định kỳ theo hiệu quả kinh doanh vào tháng 4 hàng năm.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Pháp luật lao động.

Các phúc lợi: đám cưới, tai nạn, nằm viện, sinh nhật, 8/3, 20/10, ... các hoạt động happy hour... đầy đủ.

Thưởng 30/4 & 01/5, ...02/9, Teambuilding, tết Tây, cuối năm,... tùy từng thời điểm và hoạt động kinh doanh.

12 ngày phép trên năm và được tăng theo thâm niên.

Các chế độ hấp dẫn khác theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO

