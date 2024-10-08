Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀN
- Hồ Chí Minh: Số 24
- 26 Đường 8B, Phường An Phú, Thủ Đức, TP.HCM, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
- Lập định biên nhân sự phòng (tăng khi sản lượng và khối lượng công việc tăng)
- Mô tả công việc từng vị trí trong phòng, giao công việc và trách nhiệm cho từng người
- Giao việc cho phó phòng, NV kinh doanh, hỗ trợ kinh doanh và điều phối
- Huấn luyện đào tạo và hỗ trợ nhân viên bán hàng, lấy sản lượng, giữ khách hàng
- Giải quyết sự cố công trình
- Định hướng công việc, phân khúc thị trường và phân việc cho sales
- Quan hệ ngoại giao với khách hàng
- Xây dựng chiến lược bán hàng, và chiến thuật bán hàng
- Họp cam kết và phân tích hoàn thành khối đổ lớn
- Xây dựng kế hoạch bán hàng theo năm, chỉ tiêu sản lượng
- Thu hồi nợ, xây dựng kế hoạch thu nợ
- Kiểm soát công việc của sales, sales admin và điều phối
- Hỗ trợ nhà máy khi gặp khối đổ nhiều
- Xây dựng bảng lương cho phòng kinh doanh
- Xây dựng chi phí chính sách khách hàng, chi phí phòng kinh doanh
Thực hiện các công việc khác khi cấp trên yêu cầu.
Địa điểm làm việc: - HCM: 24-26 Đường số 8B, phường An Phú, TP Thủ Đức ( Q2 cũ)
- BR-VT: Lô 16, KCN Đất Đỏ, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm làm các dự án hạ tầng giao thông, quan hệ tiếp xúc với các ban QLDA nhà nước ( Đối với ứng viên ứng tuyển khu vực HCM)
- Độ tuổi: 30-40 tuổi
- Tiếng Anh: đọc hiểu các tài liệu
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint, internet)
- Hiểu biết về sản phẩm bê tông, Vật liệu xây dựng, nôi ngọại thất, giải quyết sự cố, ngoại giao với khách hàng tốt, phát triển KH mới
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀN Thì Được Hưởng Những Gì
Laptop
Chế độ bảo hiểm
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
