Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

- Lập định biên nhân sự phòng (tăng khi sản lượng và khối lượng công việc tăng)

- Mô tả công việc từng vị trí trong phòng, giao công việc và trách nhiệm cho từng người

- Giao việc cho phó phòng, NV kinh doanh, hỗ trợ kinh doanh và điều phối

- Huấn luyện đào tạo và hỗ trợ nhân viên bán hàng, lấy sản lượng, giữ khách hàng

- Giải quyết sự cố công trình

- Định hướng công việc, phân khúc thị trường và phân việc cho sales

- Quan hệ ngoại giao với khách hàng

- Xây dựng chiến lược bán hàng, và chiến thuật bán hàng

- Họp cam kết và phân tích hoàn thành khối đổ lớn

- Xây dựng kế hoạch bán hàng theo năm, chỉ tiêu sản lượng

- Thu hồi nợ, xây dựng kế hoạch thu nợ

- Kiểm soát công việc của sales, sales admin và điều phối

- Hỗ trợ nhà máy khi gặp khối đổ nhiều

- Xây dựng bảng lương cho phòng kinh doanh

- Xây dựng chi phí chính sách khách hàng, chi phí phòng kinh doanh

Thực hiện các công việc khác khi cấp trên yêu cầu.

Địa điểm làm việc: - HCM: 24-26 Đường số 8B, phường An Phú, TP Thủ Đức ( Q2 cũ)

- BR-VT: Lô 16, KCN Đất Đỏ, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu