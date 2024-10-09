Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHÀ SẠCH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Phát triển thị trường:

- Chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận gộp;

- Xác định mục tiêu bán hàng, phân khúc thị trường, đối tượng khách hàng để xây dựng giải pháp bán dịch vụ;

- Thiết lập, xây dựng mục tiêu, chiến lược kinh doanh dài hạn & ngắn hạn, triển khai thực hiện các quy trình nhằm tăng trưởng & đạt chỉ tiêu doanh số được giao;

- Định hướng phát triển kinh doanh bằng cách xác định nhóm khách hàng mục tiêu & thị trường mới, phát triển những phương pháp tiếp cận thị trường phù hợp xu hướng chung;

- Thu thập dữ liệu biến động của thị trường & đối thủ cạnh tranh để kịp thời đề xuất giải pháp;

- Dự báo & phân tích hiệu suất bán hàng;

- Phân tích hành vi người dùng, xác định xu hướng thị trường để phát triển các mối quan hệ mới, tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường;

- Am hiểu đặc tính & có tệp khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh ngành vệ sinh công nghiệp hoặc quản lý tòa nhà;

- Xây dựng mối quan hệ tốt & tham gia các group/team hiệp hội doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp tại các khu công nghiệp để khai thác hợp đồng dịch vụ;

Chăm sóc khách hàng:

- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển kinh doanh;

- Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng cũ, khách hàng tiềm năng & các đối tác kinh doanh;

- Xây dựng kế hoạch & giám sát việc thực hiện nhằm đạt hiệu quả tối ưu của hoạt động CSKH;

- Chịu trách nhiệm chính & phối hợp với các phòng ban liên quan xử lý các vấn đề phát sinh nhằm cung cấp cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất;

Quản lý:

- Quản lý & tổ chức đội ngũ bán hàng;

- Quản lý & kiểm soát hoạt động của đội ngũ hỗ trợ: báo giá, hợp đồng, chứng từ kinh doanh...;

- Đào tạo đội ngũ nhân sự thuộc quyền chuyên nghiệp, đạt hiệu quả chuyên môn được giao;

- Chuẩn bị & luôn hoàn thiện bộ sales tool kits góp phần thành công trong công tác bán hàng;

- Xây dựng hệ thống dữ liệu khách hàng khoa học, phong phú, đa dạng & luôn được cập nhật;

- Xây dựng các quy trình, chính sách & tiêu chuẩn kinh doanh dịch vụ;

- Kiểm soát nguồn lực & ngân sách được phê duyệt;

- Duy trì quy trình làm việc có trật tự theo mức độ ưu tiên.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Đại học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại hoặc các ngành liên quan khác;

- Tuổi từ 30 -42t

- Từ 4-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực VSCN, Dịch vụ Bảo vệ, Quản lý dịch vụ tòa nhà

- Khả năng & nhạy bén đối với biến động thị trường & nhu cầu khách hàng;

- Tiếng Anh giao tiếp tốt;

- Sử dụng tốt phần mềm CRM, thành thạo tin học văn phòng;

- Ngoại hình ưa nhìn

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng giải quyết vấn đề & xử lý tình huống;

- Kỹ năng nắm bắt xu hướng thị trường;

- Thiếp lập, triển khai chiến lược kinh doanh;

- Khả năng phân tích số liệu và tư duy logic. Hiểu các chỉ số đo lường trong kinh doanh;

- Mở rộng mạng lưới quan hệ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHÀ SẠCH Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước;

Lương tháng 13, thưởng Lễ tết;

Cung cấp thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHÀ SẠCH

