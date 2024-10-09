Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP Ô tô Vũ Linh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 50 Triệu

Mức lương 40 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 132 Nguyễn Chánh, Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 40 - 50 Triệu

- Sản phẩm: Quạt công nghiệp tiết kiệm năng lượng KALE HVLS. Đây là sản phẩm quạt công nghiệp tiết kiệm năng lượng dựa trên công nghệ mới mà Công ty đang phân phối vào thị trường Việt Nam. Sản phẩm có nhiều đặc điểm ưu việt so với các dòng sản phẩm quạt công nghiệp hiện có trên thị trường.

- Phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh theo khu vực.

- Lên kế hoạch bán hàng, tổ chức đội ngũ bán hàng theo mục tiêu của Công ty.

- Tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm cho khách hàng (Khu công nghiệp, Nhà máy, Công xưởng, Kho vận, Trung tâm thương mại...)

- Phân tích thị trường, Khảo sát, tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

- Tham gia các gói thầu & dự án theo yêu cầu.

- Tham gia xây dựng tài liệu bán hàng theo yêu cầu và kế hoạch của Công ty.

- Xây dựng mối quan hệ với các đại lý, khách hàng hiện tại và các khách hàng tiềm năng.

- Xây dựng và quản lý các kênh bán hàng: điện thoại, email, website, facebook, zalo...

- Báo cáo công việc cho Ban Giám đốc theo quy định của Công ty.

Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, Ngoại hình ưa nhìn,Yêu thích công việc bán hàng.

- Có hiểu biết & tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực B2B, bán hàng công nghiệp .

- Có khả năng lên kế hoạch bán hàng, tổ chức đội ngũ bán hàng.

- Có khả năng tìm kiếm, xây dựng data khách hàng và chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực sử dụng quạt công nghiệp.

- Năng động, có tư duy tô chức quản lý, khả năng giao tiếp tốt, khả năng kết nối.

Tại Công ty CP Ô tô Vũ Linh Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo;

- Thu nhập: Lương cứng 25 triệu (không phụ thuộc vào doanh số) + Lương sản phẩm. => THU NHẬP UPTO 40-50 TRIỆU/THÁNG.

- Được hỗ trợ chi phí xây dựng các kênh bán hàng: catalogue, website, Google Adwords, Facebook Ads, Zalo Ads và các công cụ khác;

- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty;

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước hiện hành và theo quy định của Công ty;

- Nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Ô tô Vũ Linh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin