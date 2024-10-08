Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 46 đường B6, Phường 12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

1. Tìm Kiếm và Phát Triển Cơ Hội Kinh Doanh - ngành Thiết Kế, Xây Dựng Chuỗi Retails và Chuỗi FnB

• Thực thi chiến lược Sales khách hàng B2B

• Tìm hiểu nhu cầu, mong đợi của khách trong mảng xây dựng và mở rộng điểm bán.

2. Thẩm Định Khách Hàng & Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng

• Thẩm định sự phù hợp của khách hàng với Văn Hóa và Giá Trị Công Ty mang lại.

• Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng thông qua việc cung cấp dịch vụ và hỗ trợ chuyên nghiệp.

3. Đàm Phán và Hợp Đồng

Tham gia vào các quá trình đàm phán hợp đồng, đảm bảo rằng các điều khoản hợp đồng được thực hiện đúng cách và mang lại lợi ích hài hòa cho các bên.

4. Theo Dõi và Báo Cáo

Theo dõi và đánh giá hiệu suất kinh doanh, thu thập dữ liệu và thực hiện báo cáo định kỳ về doanh số bán hàng, lợi nhuận và các chỉ số kinh doanh khác.

5. Triển khai Chiến Lược Kinh Doanh của công ty

• Đề xuất và triển khai chiến lược kinh doanh phù hợp với mục tiêu và chiến lược tổng thể của công ty.

• Lập kế hoạch để mở rộng và phát triển chuỗi cửa hàng, đảm bảo sự hiệu quả về mặt tài chính và vận hành.

Phù hợp với Văn Hóa và Giá Trị công ty: Tận Tâm Phụng Sự & Chính trực, tôn trọng Kinh nghiệm 5-7 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, hoặc trong lĩnh vực kinh doanh ngành xây dựng. Kỹ năng lãnh đạo: Khả năng dẫn dắt, tạo động lực và quản lý đội ngũ hiệu quả Kỹ năng chiến lược: Am hiểu thị trường, phân tích và đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp Kỹ năng giao tiếp và đàm phán: Giỏi đàm phán, thiết lập mối quan hệ với khách hàng và đối tác Khả năng đào tạo: Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo nhân sự hiệu quả Sẵn lòng di chuyển và làm việc linh hoạt theo yêu cầu công việc. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan. Độ tuổi: 28 – 38 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn, trong khoảng từ 20 - 40.000.000 đồng, phụ thuộc vào trình độ kinh nghiệm và kỹ năng của ứng viên. Gói phúc lợi đầy đủ, bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, và các chính sách phúc lợi khác: thưởng KPIs, thưởng lễ tết, hiếu hỷ, sinh nhật... Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên thân thiện và hỗ trợ. Cơ hội thăng tiến, nâng tầm sự nghiệp trong môi trường kinh doanh xây dựng tuy thách thức nhưng rộng mở. Chính sách đào tạo, nâng cao chuyên môn Chăm sóc sức khoẻ Đi du lịch, tham quan hàng năm Chú trọng phát triển đời sống nhân viên (thu nhập, phúc lợi, học tập,...)

