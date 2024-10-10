Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife
- Hà Nội: Quận 10
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu
Phân tích thị trường, địa bàn, xây dựng kế hoạch bán hàng, kế hoạch doanh số định kỳ (năm, quý, tháng) bao gồm: kế hoạch mở rộng địa bàn/ phát triển thị trường, kế hoạch bán hàng, kế hoạch sử dụng chi phí, nguồn lực...
Tiếp nhận, phân bổ & duyệt chỉ tiêu doanh số cho từng miền/ vùng/ nhóm KD theo từng địa bàn, chuyên khoa
Thúc đẩy doanh số tại chỗ và hợp tác đảm bảo các chỉ tiêu kinh doanh của công ty
Xử lý/ hỗ trợ xử lý tình huống phát sinh tại địa bàn/ Phòng khám
Triển khai và giám sát hoạt động duy trì, nâng hạng và mở mới địa bàn - khách hàng với nhóm KD hợp tác
Kiểm soát ngân sách, chi phí, comission theo dự toán và chính sách KD được phê duyệt
Quản lý data khách hàng Vip, Key; Xây dựng mối quan hệ chiến lược với các KOLs, các Bs key
Tham gia tuyển dụng nhân sự KD, đào tạo kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng quản lý địa bàn, kỹ năng tư vấn bán hàng, chuyên môn dịch vụ cho Trưởng nhóm KD, nhân viên KD
Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn, bằng cấp : Đại học
Am hiểu về ngành Y Dược
Nắm vững kiến thức về thị trường, khách hàng, bán hàng và chăm sóc khách hàng
Kinh nghiệm: 2- 3 năm ở vị trí tương đương
Sức khỏe/ hình thức: Tốt, ưa nhìn
Kỹ năng khác : Kỹ năng thuyết trình
Kỹ năng lãnh đạo
Tại Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng : 30.000.000 VNĐ - 40.000.000 VNĐ
Các khoản thưởng đa dạng : Tháng lương thứ 13, thưởng doanh số kinh doanh
Được thăm khám sức khỏe miễn phí tổng quát 1 năm 1 lần tại hệ thống phòng khám đa khoa Vietlife
Mua các sản phẩm dược của Vietlife sản xuất với chính sách ưu đãi lên đến 50%
Được tham gia các chế độ BHXH theo quy định, nghỉ phép năm và nhiều chính sách phúc lợi quan tâm đến người lao động.
Tham dự các sự kiện lớn của công ty được tổ chức tại các khách sạn 5 sao trở lên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife
