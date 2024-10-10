Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Quận 10

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Phân tích thị trường, địa bàn, xây dựng kế hoạch bán hàng, kế hoạch doanh số định kỳ (năm, quý, tháng) bao gồm: kế hoạch mở rộng địa bàn/ phát triển thị trường, kế hoạch bán hàng, kế hoạch sử dụng chi phí, nguồn lực... Tiếp nhận, phân bổ & duyệt chỉ tiêu doanh số cho từng miền/ vùng/ nhóm KD theo từng địa bàn, chuyên khoa Thúc đẩy doanh số tại chỗ và hợp tác đảm bảo các chỉ tiêu kinh doanh của công ty Xử lý/ hỗ trợ xử lý tình huống phát sinh tại địa bàn/ Phòng khám Triển khai và giám sát hoạt động duy trì, nâng hạng và mở mới địa bàn - khách hàng với nhóm KD hợp tác Kiểm soát ngân sách, chi phí, comission theo dự toán và chính sách KD được phê duyệt Quản lý data khách hàng Vip, Key; Xây dựng mối quan hệ chiến lược với các KOLs, các Bs key Tham gia tuyển dụng nhân sự KD, đào tạo kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng quản lý địa bàn, kỹ năng tư vấn bán hàng, chuyên môn dịch vụ cho Trưởng nhóm KD, nhân viên KD
Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn, bằng cấp : Đại học Am hiểu về ngành Y Dược Nắm vững kiến thức về thị trường, khách hàng, bán hàng và chăm sóc khách hàng Kinh nghiệm: 2- 3 năm ở vị trí tương đương Sức khỏe/ hình thức: Tốt, ưa nhìn Kỹ năng khác : Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng lãnh đạo
Tại Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : 30.000.000 VNĐ - 40.000.000 VNĐ Các khoản thưởng đa dạng : Tháng lương thứ 13, thưởng doanh số kinh doanh Được thăm khám sức khỏe miễn phí tổng quát 1 năm 1 lần tại hệ thống phòng khám đa khoa Vietlife Mua các sản phẩm dược của Vietlife sản xuất với chính sách ưu đãi lên đến 50% Được tham gia các chế độ BHXH theo quy định, nghỉ phép năm và nhiều chính sách phúc lợi quan tâm đến người lao động. Tham dự các sự kiện lớn của công ty được tổ chức tại các khách sạn 5 sao trở lên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cuối ngách 228, Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Phương Khương Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

