Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN

Trưởng phòng kinh doanh

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 65 Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Tân Phú

Phụ trách và điều hành, quản lý mọi hoạt động, nhân sự của Phòng Kinh doanh; Xây dựng, đào tạo, phát triển và hướng dẫn đội ngũ nhân viên kinh doanh. Tham mưu và tư vấn cho Ban lãnh đạo về các chính sách quản lý, chiến lược, kế hoạch và phương án tổ chức hoạt động kinh doanh. Xây dựng, triển khai và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch doanh số tháng/quý chương trình trọng tâm Xây dựng và triển khai các phương án thực hiện đảm bảo chỉ tiêu doanh thu theo kế hoạch Nghiên cứu, đánh giá điểm mạnh/yếu, xác định cơ hội đối với các sản phẩm hiện tại và sản phẩm tiềm năng của Công ty trên thị trường. Đề xuất và tổ chức thực hiện các chương trình quảng bá hình ảnh, xây dựng chính sách phát triển và bảo vệ thương hiệu sản phẩm. Tổ chức cập nhật thông tin, phân tích, nghiên cứu sản phẩm, chiến lược kinh doanh, hoạt động của đối thủ cạnh tranh; Tổ chức tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, thiết lập hệ thống khách hàng chiến lược, khách hàng tiềm năng và chăm sóc khách hàng hiện có. Tổng hợp các ý kiến góp ý của khách hàng, xử lý khiếu nại của khách hàng theo quy trình, quy định của Công ty.
Đại học, Cao đẳng chuyên ngành xây dưng, Kiến trúc, giao thông, thủy lợi...( hoặc các chuyên ngành liên quan) Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương Có kinh nghiệm về sale, marketing, có kinh nghiệm kinh doanh về vật liệu xây dựng là một lợi thế lớn. Thành thạo Tin học Văn phòng. Ưu tiên ứng viên hiểu biết về thị trường ngành nghề xây dựng. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán thuyết trình tốt. Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ, nhiệt tình, chịu áp lực công việc tốt. Có thể đi công tác.
Thu nhập tháng: Lương cứng + Thưởng % Hợp đồng + Cơ chế review thu nhập 6 tháng/lần. (Tổng thu nhập: 20-40tr/tháng) Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiệt huyết, hoà đồng và thúc đẩy tính sáng tạo; Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân; Tham gia bảo hiểm xã hội, phép năm, hưởng các khoản phụ cấp theo quy định; Tham gia các hoạt động giao lưu của công ty như du lịch, workshop, liên hoan, ...; Thời gian làm từ thứ 2 - thứ 6 (và 2 thứ 7 một tháng); từ 8h00-17h30 Được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công việc.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: BT1-16 Khu nhà ở cho CBCS cục B42, B57 - Tổng cục V, Bộ Công An, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Khu Vực

