Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Phương Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Phương Nam
- Hà Nội: 33 Mạc Thái Tổ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Đến 40 Triệu
Ngành hàng: Túi nhựa thân thiện môi trường
Ngành hàng
Địa điểm làm việc: 33 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Địa điểm làm việc
________________________________________
Mô Tả Công Việc
• Phát triển thị trường quốc tế: Chủ động tìm kiếm khách hàng, mở rộng tệp khách hàng ở các thị trường tiềm năng (châu Âu, Mỹ, Nhật Bản...).
• Phát triển thị trường quốc tế
• Xử lý đơn hàng & hợp đồng: Theo dõi quy trình từ báo giá, thương lượng hợp đồng, đến chốt sales.
• Xử lý đơn hàng & hợp đồng
• Phối hợp nội bộ: Làm việc với các bộ phận sản xuất, logistics để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm.
• Phối hợp nội bộ
• Nghiên cứu thị trường: Thu thập và phân tích thông tin xu hướng thị trường, báo cáo trực tiếp cho quản lý.
• Nghiên cứu thị trường
Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Giới tính
• Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Ngoại thương, Thương mại, hoặc Ngoại ngữ.
• Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Ngoại thương, Thương mại, hoặc Ngoại ngữ
• Kinh nghiệm:
• Kinh nghiệm
o Ít nhất 1 năm làm việc trong lĩnh vực B2B quốc tế.
Tại Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Phương Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Phương Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI