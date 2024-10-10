Tuyển Bất động sản/Xây dựng Công ty cổ phần Minh Sơn làm việc tại Lào Cai thu nhập Từ 15 Triệu

Tuyển Bất động sản/Xây dựng Công ty cổ phần Minh Sơn làm việc tại Lào Cai thu nhập Từ 15 Triệu

Công ty cổ phần Minh Sơn
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Công ty cổ phần Minh Sơn

Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bất động sản/Xây dựng Tại Công ty cổ phần Minh Sơn

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lào Cai:

- Lào Cai

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Hiểu biết quy định pháp luật có liên quan tới thủ tục đầu tư, mẫu biểu áp dụng, quy định của ngành và của địa phương, đơn giá, định mức (Lào Cai, Thái Bình, Hà Nội);
- Nắm rõ phạm vi công việc, các yêu cầu- tiêu chuẩn- bản vẽ thi công về kỹ thuật;
- Lập dự toán; đề xuất phương án thi công các hạng mục công trình;
- Tham mưu lập kế hoạch triển khai dự án;
- Thực hiện công việc hồ sơ liên quan đến dự án: Theo yêu cầu của chủ đầu tư/ cơ quan quản lý nhà nước (nghiệm thu, hoàn công, quyết toán,...);
- Tham gia quản lý, giám sát, đánh giá tiến độ - chất lượng công việc thi công công trình, dự án;
- Phân công công việc, quản lý nhân sự, hướng dẫn nhân viên thực hiện đảm bảo tiến độ công việc của phòng

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Sức khỏe tốt;
- Kinh nghiệm: Có 7 năm kinh nghiệm trở lên;
- Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành cầu đường, điện, nước, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật;
- Chứng chỉ còn giá trị: CC hành nghề tư vấn giám sát, CC hành nghề an toàn lao động, CC hành nghề thiết kế, ...
- Kinh nghiệm giám đốc dự án hoặc đã làm chỉ huy trưởng công trường thi công xây dựng cấp I + Cấp II.
- Tính cách: chủ động, sáng tạo;
- Kỹ năng khác: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, Autocad, phần mềm dự toán ; kỹ năng giao tiếp tốt

Tại Công ty cổ phần Minh Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Minh Sơn

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Minh Sơn

Công ty cổ phần Minh Sơn

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 001, phố Phú Thịnh, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

