Tuyển Bất động sản/Xây dựng Công ty cổ phần Minh Sơn làm việc tại Lào Cai thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Lào Cai: - Lào Cai

Mô Tả Công Việc

- Hiểu biết quy định pháp luật có liên quan tới thủ tục đầu tư, mẫu biểu áp dụng, quy định của ngành và của địa phương, đơn giá, định mức (Lào Cai, Thái Bình, Hà Nội);

- Nắm rõ phạm vi công việc, các yêu cầu- tiêu chuẩn- bản vẽ thi công về kỹ thuật;

- Lập dự toán; đề xuất phương án thi công các hạng mục công trình;

- Tham mưu lập kế hoạch triển khai dự án;

- Thực hiện công việc hồ sơ liên quan đến dự án: Theo yêu cầu của chủ đầu tư/ cơ quan quản lý nhà nước (nghiệm thu, hoàn công, quyết toán,...);

- Tham gia quản lý, giám sát, đánh giá tiến độ - chất lượng công việc thi công công trình, dự án;

- Phân công công việc, quản lý nhân sự, hướng dẫn nhân viên thực hiện đảm bảo tiến độ công việc của phòng

Yêu Cầu Công Việc

- Nam, Sức khỏe tốt;

- Kinh nghiệm: Có 7 năm kinh nghiệm trở lên;

- Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành cầu đường, điện, nước, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật;

- Chứng chỉ còn giá trị: CC hành nghề tư vấn giám sát, CC hành nghề an toàn lao động, CC hành nghề thiết kế, ...

- Kinh nghiệm giám đốc dự án hoặc đã làm chỉ huy trưởng công trường thi công xây dựng cấp I + Cấp II.

- Tính cách: chủ động, sáng tạo;

- Kỹ năng khác: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, Autocad, phần mềm dự toán ; kỹ năng giao tiếp tốt

Quyền Lợi

