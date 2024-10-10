Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty cổ phần đầu tư và phát triển năng lượng Hồng Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xã Nậm Xé, Văn Bàn

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Phối hợp với quản đốc và công nhân vận hành các nhà máy thủy điện để thường xuyên kiểm tra, đánh giá, duy trì, đảm bảo thiết bị vận hành an toàn, liên tục theo tiêu chuẩn kỹ thuật của pháp luật hiện hành; Lập kế hoạch sửa chữa, bảo trì công trình và thiết bị điện của các nhà máy thủy điện; Quản lý đội vận hành đường dây 110 kV đấu nối các nhà máy thủy điện lên lưới điện quốc gia; Làm việc với các Ban ngành, tổ chức có liên quan để giải quyết các vấn đề thủ tục, pháp lý trong giai đoạn vận hành phát điện; Mua sắm vật tư, trang thiết bị tại nhà máy dựa theo kế hoạch hằng năm đã được Ban Giám Đốc phê duyệt; Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu/điều động của Ban Giám Đốc phù hợp với vị trí đảm nhận.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành về hệ thống điện, điện công nghiệp; Kinh nghiệm: Từ 03 – 05 năm (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại nhà máy thủy điện); Nắm vững hồ sơ pháp lý về điện của dự án; Kỹ năng mềm: Giao tiếp, thuyết trình tốt, nhiệt tình, trung thực, chủ động; Kỹ năng văn phòng: Thành thạo Word, Excel...

03 – 05 năm

Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển năng lượng Hồng Hà Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng (Có thể thỏa thuận theo năng lực); Thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh hàng năm, lương tháng 13; Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định; Các đãi ngộ khác: Đi du lịch trong/ngoài nước hằng năm, phụ cấp.... theo quy định công ty; Cơ hội đào tạo, nâng cao chuyên môn.

15.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển năng lượng Hồng Hà

