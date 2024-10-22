Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Pro Company làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Pro Company làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 30 Triệu

Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Pro Company

Kinh doanh/Bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Pro Company

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- An Giang:

- Toàn Quốc

- Miền Bắc

- Miền Trung ...và 37 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Quản lý đội nhóm kinh doanh, không sale trực tiếp
- Tham mưu cho Lãnh đạo và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh
- Điều hành hoạt động Ban/Nhóm nhằm đạt được chỉ tiêu kinh doanh được giao và đảm bảo tuân thủ quy chế, quy trình, quy định + Lập kế hoạch và triển khai hoạt động bán hàng cho Ban/Nhóm + Lập kế hoạch, tổ chức và hỗ trợ hoạt động tuyển dụng, phát triển hệ thống + Huấn luyện, đào tạo, kèm cặp đại lý các kiến thức về sản phẩm, kỹ năng liên quan đến công việc.... + Giám sát hoạt động kinh doanh, động viên đội ngũ đại lý
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo
Lưu ý về kết quả ứng tuyển:
- BVNT chỉ liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu trong 10 ngày làm việc kể từ thời điểm ứng viên nộp hồ sơ
- Nếu thông tin về hồ sơ của ứng viên không chính xác, trung thực, kết quả ứng tuyển của ứng viên sẽ bị hủy bỏ.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình khá (ưu tiên nam cao từ 1.7m)
- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy các chuyên ngành về Kinh tế/ Bảo hiểm/ Quản trị kinh doanh/ Marketing/ Tài chính Ngân hàng/ Kế toán,...
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về kinh doanh, làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm...
- Sẵn sàng học hỏi, trung thực, có trách nhiệm với công việc.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint...)
- Kỹ năng bán hàng, giao tiếp, thuyết trình tốt

Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được ký Hợp đồng lao động chính thức với Bảo Việt Nhân thọ
- Được đào tạo toàn bộ kỹ năng theo lộ trình từ 6 tháng – 1 năm để thực hiện công việc
- Thu nhập cạnh tranh so với thị trường
+ Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
+ Thưởng theo các chương trình thi đua của Công ty (Đột xuất/Tháng/Quý) và thưởng năm theo kết quả thực hiện công việc
+ Phụ cấp ăn ca, điện thoại, công tác phí
- Phúc lợi:
+ Quà tặng các dịp lễ, tết, ngày đặc biệt trong năm
+ 6 Loại bảo hiểm trang bị cho cán bộ (Bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe, hưu trí, ung thư)
+ Chế độ Bảo hiểm thương mại cho cả gia đình
+ Du lịch hàng năm (trong, ngoài nước)
+ Được cấp phát đồng phục gồm vest, sơ mi, cặp da, máy tính xách tay, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Pro Company

Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 37 - Tòa nhà Keangnam Landmark Tower - Đường Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-phu-trach-kinh-doanh-thu-nhap-10-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-an-giang-job219790
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH tư vấn khoa học và Công nghệ SUTECH
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH tư vấn khoa học và Công nghệ SUTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty TNHH tư vấn khoa học và Công nghệ SUTECH
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITRUK
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VITRUK làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH VITRUK
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Thanh Hóa Bắc Giang Ninh Bình Bắc Ninh Còn 107 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thuận Tường làm việc tại Sóc Trăng thu nhập Đến 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thuận Tường
Tới 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Ôtô Vig An Giang làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Ôtô Vig An Giang
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư SRT Miền Trung làm việc tại An Giang thu nhập 9 - 50 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư SRT Miền Trung
9 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giao dịch viên Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Cần Thơ thu nhập 10 - 30 Triệu Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Phước Thạnh làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Phước Thạnh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại An Giang thu nhập 9 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Nhật Lâm Building làm việc tại An Giang thu nhập Đến 20 Triệu Công Ty TNHH Nhật Lâm Building
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại An Giang thu nhập Đến 20 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH OLAM GLOBAL AGRI VIỆT NAM làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH OLAM GLOBAL AGRI VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Công Nghệ Kadata làm việc tại An Giang thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Công Nghệ Kadata
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH TMDV HẢI ĐĂNG CARA DE CAFE làm việc tại An Giang thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TMDV HẢI ĐĂNG CARA DE CAFE
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Key Account Bayer Vietnam Limited (Bvl) làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận Bayer Vietnam Limited (Bvl)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại An Giang thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) làm việc tại Tiền Giang thu nhập 7 - 25 Triệu Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam)
7 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC LONG XUYÊN làm việc tại An Giang thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC LONG XUYÊN
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Siêu Tưởng Việt Nam làm việc tại Cà Mau thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Siêu Tưởng Việt Nam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại An Giang thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH YAKULT VN
11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại An Giang thu nhập 6 - 15 Triệu Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam VIB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 100 Triệu Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam VIB
18 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh làm việc tại An Giang thu nhập 11 - 21 Triệu Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh
11 - 21 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bách Niên làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bách Niên
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Bình Định thu nhập 8 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
8 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Rita Võ làm việc tại An Giang thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Rita Võ
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 100 Triệu JobsGO Recruit
18 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Picom Việt Nam làm việc tại An Giang thu nhập 12 - 40 Triệu Công ty TNHH Picom Việt Nam
12 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Sóc Trăng thu nhập Đến 10 Triệu JobsGO Recruit
Tới 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm