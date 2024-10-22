Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Pro Company làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - An Giang: - Toàn Quốc - Miền Bắc - Miền Trung ...và 37 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Quản lý đội nhóm kinh doanh, không sale trực tiếp

- Tham mưu cho Lãnh đạo và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh

- Điều hành hoạt động Ban/Nhóm nhằm đạt được chỉ tiêu kinh doanh được giao và đảm bảo tuân thủ quy chế, quy trình, quy định + Lập kế hoạch và triển khai hoạt động bán hàng cho Ban/Nhóm + Lập kế hoạch, tổ chức và hỗ trợ hoạt động tuyển dụng, phát triển hệ thống + Huấn luyện, đào tạo, kèm cặp đại lý các kiến thức về sản phẩm, kỹ năng liên quan đến công việc.... + Giám sát hoạt động kinh doanh, động viên đội ngũ đại lý

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo

Lưu ý về kết quả ứng tuyển:

- BVNT chỉ liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu trong 10 ngày làm việc kể từ thời điểm ứng viên nộp hồ sơ

- Nếu thông tin về hồ sơ của ứng viên không chính xác, trung thực, kết quả ứng tuyển của ứng viên sẽ bị hủy bỏ.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình khá (ưu tiên nam cao từ 1.7m)

- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy các chuyên ngành về Kinh tế/ Bảo hiểm/ Quản trị kinh doanh/ Marketing/ Tài chính Ngân hàng/ Kế toán,...

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về kinh doanh, làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm...

- Sẵn sàng học hỏi, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint...)

- Kỹ năng bán hàng, giao tiếp, thuyết trình tốt

Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được ký Hợp đồng lao động chính thức với Bảo Việt Nhân thọ

- Được đào tạo toàn bộ kỹ năng theo lộ trình từ 6 tháng – 1 năm để thực hiện công việc

- Thu nhập cạnh tranh so với thị trường

+ Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

+ Thưởng theo các chương trình thi đua của Công ty (Đột xuất/Tháng/Quý) và thưởng năm theo kết quả thực hiện công việc

+ Phụ cấp ăn ca, điện thoại, công tác phí

- Phúc lợi:

+ Quà tặng các dịp lễ, tết, ngày đặc biệt trong năm

+ 6 Loại bảo hiểm trang bị cho cán bộ (Bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe, hưu trí, ung thư)

+ Chế độ Bảo hiểm thương mại cho cả gia đình

+ Du lịch hàng năm (trong, ngoài nước)

+ Được cấp phát đồng phục gồm vest, sơ mi, cặp da, máy tính xách tay, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Pro Company

