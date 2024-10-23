Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG làm việc tại Cao Bằng thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Thiết kế/chế tạo máy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế/chế tạo máy Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cao Bằng: Xã Hồng Nam, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, Hoà An

- Miền Bắc

- Thái Nguyên ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Vận hành thiết bị của dây chuyền sản xuất trong ca, kíp và phạm vi quản lý theo sự phân công của Trưởng ca, gồm có:
+ Phòng điều khiển trung tâm; Trạm biến áp 110kV, Hệ thống điện một chiều;
+ Hệ thống các thiết bị nâng hạ, công trình cửa nhận nước và đập tràn;
- Vận hành hệ thống khối máy phát và các thiết bị liên quan khối máy quản lý, thiết bị phụ trợ nhà máy: Khí nén, cứu hỏa, bơm tháo cạn, nước sinh hoạt, thống gió, điều hòa không khí, máy lọc dầu,…
- Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của Ban Quản lý Nhà máy.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam;
- Độ tuổi: 22 - 50 tuổi; Sức khỏe tốt;
- Yêu cầu:
+ Trình độ, chuyên môn: Có bằng nghề điện từ bậc 3/7 trở lên các trường Trung cấp, Cao đẳng nghề chuyên ngành điện, cơ khí. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vận hành nhà máy thủy điện.
+ Phẩm chất: Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm, có ý thức bảo quản thiết bị được giao;
- Công ty sẽ bố trí đào tạo kỹ năng nghề vận hành nhà máy thủy điện cho người lao động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10,000,000 - 13,000,000 VNĐ/tháng
- Công ty hỗ trợ chỗ ở và ăn trưa;
- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc;
- Phụ cấp công tác, thưởng thâm niên, thưởng các ngày Lễ Tết, cuối năm;
- Chế độ tăng lương, Du lịch, BHXH, BHYT, BHTN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 58 Láng Hạ, Đồng Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

