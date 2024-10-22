Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh:

- Quảng Ninh

- Hải Phòng

- Lào Cai ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Phụ trách công tác giám sát thi công theo sự phân công của Đoàn TVGS/Giám đốc quản lý dự án. Kiểm tra, kiểm soát công tác xây dựng tiến độ chi tiết, biện pháp thi công chi tiết, vật tư, thiết bị, nhân lực, biện pháp an toàn của Nhà thầu thi công phần xây dựng. Làm việc tại dự án các địa phương: Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng
Phụ trách công tác giám sát thi công theo sự phân công của Đoàn TVGS/Giám đốc quản lý dự án.
Kiểm tra, kiểm soát công tác xây dựng tiến độ chi tiết, biện pháp thi công chi tiết, vật tư, thiết bị, nhân lực, biện pháp an toàn của Nhà thầu thi công phần xây dựng.
Làm việc tại dự án các địa phương: Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam Độ tuổi: 1984-1996 Chuyên ngành đào tạo: Kỹ sư xây dựng hoặc tương đương Chứng chỉ hành nghề Tư vấn giám sát công trình dân dụng và công nghiệp. Kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên ngành: AutoCad, Microsoft Office...
Giới tính: Nam
Độ tuổi: 1984-1996
Chuyên ngành đào tạo: Kỹ sư xây dựng hoặc tương đương
Chứng chỉ hành nghề Tư vấn giám sát công trình dân dụng và công nghiệp.
Kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên ngành: AutoCad, Microsoft Office...

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 20-25 triệu/tháng, có hỗ trợ ăn ca, nhà ở. Được hưởng mọi chế độ theo quy định của pháp luật và quy chế công ty. Các chính sách khác như: Nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ ốm đau, nghỉ mát hoặc các ngày nghỉ khác của Công ty. Chế độ phúc lợi: Thưởng các ngày Lễ, Tết, chế độ nghỉ mát hàng năm.
Mức lương 20-25 triệu/tháng, có hỗ trợ ăn ca, nhà ở.
Được hưởng mọi chế độ theo quy định của pháp luật và quy chế công ty.
Các chính sách khác như: Nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ ốm đau, nghỉ mát hoặc các ngày nghỉ khác của Công ty.
Chế độ phúc lợi: Thưởng các ngày Lễ, Tết, chế độ nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

