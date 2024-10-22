Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: - Quảng Ninh - Hải Phòng - Lào Cai ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Phụ trách công tác giám sát thi công theo sự phân công của Đoàn TVGS/Giám đốc quản lý dự án. Kiểm tra, kiểm soát công tác xây dựng tiến độ chi tiết, biện pháp thi công chi tiết, vật tư, thiết bị, nhân lực, biện pháp an toàn của Nhà thầu thi công phần xây dựng. Làm việc tại dự án các địa phương: Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam Độ tuổi: 1984-1996 Chuyên ngành đào tạo: Kỹ sư xây dựng hoặc tương đương Chứng chỉ hành nghề Tư vấn giám sát công trình dân dụng và công nghiệp. Kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên ngành: AutoCad, Microsoft Office...

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 20-25 triệu/tháng, có hỗ trợ ăn ca, nhà ở. Được hưởng mọi chế độ theo quy định của pháp luật và quy chế công ty. Các chính sách khác như: Nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ ốm đau, nghỉ mát hoặc các ngày nghỉ khác của Công ty. Chế độ phúc lợi: Thưởng các ngày Lễ, Tết, chế độ nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát

