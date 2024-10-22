Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VIETTREKKING làm việc tại Lào Cai thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lào Cai: 102 Thái Thịnh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Cùng DOSM lên chiến lược, chính sách giá và ngân sách trong tương lai dựa trên việc thu nhận thông tin phản hồi thực tế của thị trường và đánh giá xu thế thị trường.

- Thiết lập những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức lịch công. tác hàng ngày đối với những quan hệ kinh doanh hiện có hay những quan hệ kinh doanh tiềm năng khác.

- Quản lý mảng thị trường khách công ty lữ hành lớn (Key accounts), tập trung mảng thị trường công ty lớn làm đoàn khách, series khách và DMC, TO.

- Đào tạo nhân viên kinh doanh cùng phát triển thị trường lữ hành Hà Nội với các account khách lẻ, hướng dẫn nhân viên làm giá, tư vấn, và quản lý đặt phòng.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan tối đa hóa quyền lợi của khách sạn và đảm bảo dịch vụ tới khách hàng, đặc biệt với bộ phận phòng và ẩm thực.

- Lên kế hoạch tuần, tháng, quý, sáu tháng hay một năm cho việc phát triển thị trường định kỳ theo yêu cầu của quản lý.

- Đảm bảo thực hiện mọi báo cáo hiệu suất công việc hàng tuần, hàng tháng bằng văn bản đúng hạn.

- Đảm bảo đạt được chỉ tiêu doanh thu phòng (công suất sử dụng và giá phòng trung bình) quản lý yêu cầu theo từng thời điểm đã đặt ra từ trước.

- Hỗ trợ tối đa hóa doanh thu hội nghị, hội thảo và các dịch vụ ăn uống của khách sạn.

- Thực hiện mọi yêu cầu hợp lý mà cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành. Ưu tiên chuyên ngành QTKD, Kinh tế, Đối ngoại..

- Tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực Khách sạn, Khu nghỉ dưỡng, Căn hộ & 2 năm vị trí tương đương tại các khách sạn 3,4 sao quốc tế. Ưu tiên có kinh nghiệm và hiểu biết về DMC, local TO

- Nói và viết lưu loát tiếng Anh.

- Khả năng soạn thảo và thực hiện kế hoạch kinh doanh.

- Khả năng thuyết trình, kỹ năng bán hàng tốt, tạo mối quan hệ tốt.

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

- Kỹ năng quản lý và định hướng tốt.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

- Năng động, linh hoạt, chủ động và sáng tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VIETTREKKING Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn

- Nghỉ lễ và du lịch cùng công ty;

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật LĐ

- Thưởng lễ, Tết theo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Định hướng phát triển: Senior Sales Manager => Assistant Director of Sales => Director of Sales => Director of Sales & Marketing

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VIETTREKKING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin