Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VIETTREKKING làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 33 Hoàng Liên, Sa Pa

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Trực tiếp chỉ đạo công tác hạch toán kế toán, kiểm soát tài chính và thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo theo quy định của Nhà nước và Quy định của Công ty. Đánh giá, phân tích tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của khách sạn, đề xuất với Lãnh đạo các giải pháp để sử dụng hiệu quả vốn và tài sản Công ty. Thiết lập, bảo quản và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan một cách khoa học theo thời hạn quy định của Pháp luật và Công ty. Trực tiếp kiểm soát, xét duyệt các chứng từ thu, chi, thanh toán theo đúng quy trình, trên nguyên tắc hợp pháp và đúng quy định của pháp luật và của công ty. Hàng tuần phải kiểm tra, đôn đốc, đối chiếu các khoản công nợ phải thu, phải trả và báo cáo công nợ cho ban giám đốc theo quy định. Chỉ đạo nhân viên thu hồi công nợ theo định kỳ. Thường xuyên cập nhật, kiểm tra giá cả của các mặt hàng thu mua vào khách sạn để có phương án điều chỉnh phù hợp. Trực tiếp kiểm soát hệ thống luồng tiền, thu chi và báo cáo quỹ định kỳ theo quy định. Tham mưu Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động tài chính trong Công ty. Phân công nhiệm vụ và giám sát nhân viên thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình. Tổ chức sắp xếp nhân sự phòng kế toán Đánh giá hiệu quả công việc của kế toán viên Thực hiện các công việc khác theo sự phân của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chứng chỉ Kế toán trưởng Có tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương Sử dụng thành thạo vi tính và các phần mềm kế toán Nắm vững và am hiểu quy định về thuế Có KTX cho nhân sự, ăn uống tại nơi làm việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VIETTREKKING Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, 18-30M/tháng (Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng) Chế độ Bảo hiểm xã hội đầy đủ khi tiếp nhận chính thức Chế độ thưởng và phúc lợi nhân viên tốt. Tham gia các khoá đào tạo, huấn luyện do Khách Sạn tổ chức. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp Phụ cấp ăn uống, xăng xe,.... Thưởng lễ, tết, các chế độ theo quy định của Luật LĐ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VIETTREKKING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.