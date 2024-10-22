Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 15 Triệu

Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: TP Thái Nguyên ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

TRÁCH NHIỆM CHÍNH
1. Quản lý chăm sóc cơ sở khách hàng hiện hữu và khai thác bán KHCN. chéo sản phẩm – dịch vụ 2. Phát triển danh mục khách hàng theo Bộ chi tiêu từng thời kỳ. 3. Chọn lọc và đề xuất các khách hàng tiềm năng, có uy tín. 4. Đảm bảo tuân thủ. 5. Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ liên quan theo quy định. 6. Thực hiện các công việc theo phân công khác nhằm tìm kiếm, phát triển và phục vụ khách hàng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp CĐ/ĐH ngành: tài chính, ngân hàng, kế toán, Marketing, quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
• Không yêu cầu số năm kinh nghiệm (Từng thực tập hoặc là CTV trong mảng tài chính, ngân hàng, bảo hiểm... là lợi thế)
• Hiểu biết về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.
• Có khả năng tạo dựng quan hệ tốt với Khách hàng.
• Kỹ năng bán hàng, thuyết phục và giao tiếp tốt.
• Ưu tiên ứng viên là người địa phương, am hiểu tình hình kinh tế trên địa bàn.
• Có kỹ năng giao tiếp, bán hàng, đàm phán & thuyết phục.
• Có kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.
• Có khả năng làm việc độc lập cao và làm việc theo nhóm.

Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

• Đóng bảo hiểm xã hội - y tế theo quy định bộ luật lao động VN.
• Được làm việc tại – Nơi làm việc tốt nhất Châu Á. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thăng tiến.
• Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại Công ty và bên ngoài.
• Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.
• Được hưởng đầy đủ các chế độ, thưởng nhân dịp Lễ, Tết hàng năm theo quy định của Công ty.
• Du lịch trong và ngoài nước.
• Bảo hiểm 24/24.
• Các chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, sinh nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai - P. Bến Nghé - Q.1 - Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

