Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 15 Triệu

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

1. Quản lý chăm sóc cơ sở khách hàng hiện hữu và khai thác bán KHCN. chéo sản phẩm – dịch vụ 2. Phát triển danh mục khách hàng theo Bộ chi tiêu từng thời kỳ. 3. Chọn lọc và đề xuất các khách hàng tiềm năng, có uy tín. 4. Đảm bảo tuân thủ. 5. Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ liên quan theo quy định. 6. Thực hiện các công việc theo phân công khác nhằm tìm kiếm, phát triển và phục vụ khách hàng

• Tốt nghiệp CĐ/ĐH ngành: tài chính, ngân hàng, kế toán, Marketing, quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.

• Không yêu cầu số năm kinh nghiệm (Từng thực tập hoặc là CTV trong mảng tài chính, ngân hàng, bảo hiểm... là lợi thế)

• Hiểu biết về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.

• Có khả năng tạo dựng quan hệ tốt với Khách hàng.

• Kỹ năng bán hàng, thuyết phục và giao tiếp tốt.

• Ưu tiên ứng viên là người địa phương, am hiểu tình hình kinh tế trên địa bàn.

• Có kỹ năng giao tiếp, bán hàng, đàm phán & thuyết phục.

• Có kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.

• Có khả năng làm việc độc lập cao và làm việc theo nhóm.

• Đóng bảo hiểm xã hội - y tế theo quy định bộ luật lao động VN.

• Được làm việc tại – Nơi làm việc tốt nhất Châu Á. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thăng tiến.

• Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại Công ty và bên ngoài.

• Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

• Được hưởng đầy đủ các chế độ, thưởng nhân dịp Lễ, Tết hàng năm theo quy định của Công ty.

• Du lịch trong và ngoài nước.

• Bảo hiểm 24/24.

• Các chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, sinh nhật

