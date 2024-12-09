Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT6/16A1 Làng Việt Kiều Châu Âu, Hà Đông, Quận Hà Đông

Xây dựng chiến lược phát triển toàn bộ brand thuộc tổng công ty, quản lý và phát triển đội ngũ, đảm bảo các bộ phận vận hành trơn tru, khoa học.

Xây dựng chiến lược marketing chung

Phát triển và thực hiện các chiến lược marketing dài hạn và ngắn hạn để đạt được mục tiêu kinh doanh.

Xác định thị trường mục tiêu và đề xuất các chiến lược để tiếp cận và thu hút khách hàng tiềm năng.

Quản lý ngân sách marketing và phân bổ tài nguyên một cách hiệu quat cho các chiến dịch.

Nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu

Thực hiện nghiên cứu thị trường để nắm bắt xu hướng, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu khách hàng.

Quản lý thương hiệu và truyền thông

Xây dựng và phát triển chiến lược truyền thông thương hiệu, bao gồm cả online và offline.

Xử lý các vấn đề liên quan đến danh tiếng và quản lý khủng hoảng nếu có.

Quản lý đội ngũ và hợp tác với các phòng ban:

Lãnh đạo và quản lý đội ngũ marketing, đảm bảo họ có đủ kỹ năng và tài nguyên để thực hiện các chiến lược đề ra.

Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo các hoạt động marketing hỗ trợ mục tiêu kinh doanh chung.

Sáng tạo và đổi mới

Thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới trong các chiến dịch marketing để doanh nghiệp luôn có sự khác biệt và nổi bật trên thị trường.

Phát triển doanh thu phòng

Quản lý chiến lược: Khả năng xây dựng và giám sát chiến lược marketing tổng thể

Lãnh đạo: Kỹ năng quản lý đội ngũ lớn, xây dựng văn hóa làm việc tích cực.

Tài chính P&L: Có kiến thức về quản lý tài chính marketing, tối ưu hóa chi phí và đo lường hiệu quả chiến dịch.

Kỹ năng phân tích: Phân tích số liệu, theo dõi và điều chỉnh chiến lược dựa trên KPI và mục tiêu doanh thu.

Tư duy đổi mới: Sáng tạo, linh hoạt và nhạy bén trong việc áp dụng xu hướng mới vào chiến lược marketing.

Yêu cầu về kinh nghiệm/ thâm niên công tác

Tối thiểu 3 năm làm vị trí tương đương, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ, vận hành IT, set up,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 20.000.000 - 25.000.000 vnđ + Thưởng hiệu quả theo từng case xử lý công việc.

- Các chế độ khác theo quy định của công ty, công đoàn (bếp ăn, teambuilding, sinh nhật, du lịch...);

- Lộ trình thăng tiến cởi mở, xét review năng lực định kỳ và đột xuất theo hiệu quả.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành như bảo hiểm, lương tháng 13,

thưởng tết...

- Tham gia các hoạt động đào tạo nội bộ, các câu lạc bộ chạy, đọc sách, phát triển bản thân hàng ngày.

- Môi trường làm việc năng động, có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

