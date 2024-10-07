Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Dự kiến mở VP chi nhánh tại đây, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Xây dựng kế hoạch chiến lược Marketing cho ngành hàng/nhãn hàng mỹ phẩm nhập khẩu chính hãng hỗ trợ marketing cho các chuỗi cửa hàng, các đối tác của cty
- Quản lý toàn bộ hoạt động của Phòng Marketing. Xây dựng và đào tạo đội ngũ nhân sự Marketing,đảm bảo tiến độ hạng mục công việc được giao
- Phân tích dữ liệu thị trường và hỗ trợ thông tin sell out cùng bộ phận Kinh doanh
- follow-up các sự kiện tài trợ, lên kế hoạch sản xuất các banner/standee quảng cáo, leaflet của Nhãn hàng tại điểm bán
- Đo lường KPI & ROI trong mức ngân sách cho phép
- Lập kế hoạch phát triển hình ảnh thương hiệu và quản lý thông qua Website, Fanpage, shopee,tiktok,...đảm bảo hình ảnh thương hiệu
- Quản lý và theo dõi ngân sách, dữ liệu các kênh Social Media của Nhãn hàng
- Phân tích và báo cáo cấp trên kịp thời các thông tin tiếp nhận được từ nhân viên những xu hướng (trend) của các brand đối thủ cạnh tranh để kịp thời triển khai các hoạt động Digital Marketing.
- Thiết lập mục tiêu và mở rộng thị phần. Xây dựng, phát triển và thực hiện các kế hoạch và chương trình marketing ngắn hạn và dài hạn.
- Lập kế hoạch, kiểm tra việc thực hiện các chương trình khuyến mãi bao gồm phát triển các kênh khuyến mãi, và chương trình khuyến mãi cụ thể dành cho khách hàng để hỗ trợ cho phát triển kinh doanh.
- Cam kết tiến độ và chất lượng công việc.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Mỹ phẩm chăm sóc da là nghành hàng có đặc thù riêng, nên kinh nghiệm là yếu tố ưu tiên hàng đầu
- Ưu tiên Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học, chuyên ngành marketing
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và 2 năm gần nhất ở vị trí tương đương,marketing cho ngành hàng mỹ phẩm chính hãng,ngành hàng tiêu dùng nhanh
- Từng có kinh nghiệm tổ chức sự kiện, làm việc với KOL, người nổi tiếng.
- Am hiểu và đam mê về mỹ phẩm, dược mỹ phẩm và các bước chăm sóc da cơ bản
- có kiến thức chuyên sâu về các nền tảng truyền thông, các mạng xã hội (facebook/shopee/tiktok) cách sử dụng các nền tảng này để tạo chiến dịch
- Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt, kỹ năng quản lý nhân viên

Tại Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : Lương tối thiểu 1000$ + % KPI ( Thu nhập là không giới hạn) - Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) - Được hưởng các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Lễ Tết..) - Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp - Có 12 ngày phép trên năm - Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN - Thưởng tháng lương 13, các ngày lễ, 2/9, 20/10, 8/3 tết thiếu nhi .... - Quà sinh nhật 300.000đ/người - Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo. - Được tham gia các chương trình đào tạo do công ty tổ chức nâng cao trình độ - Có cơ hội thăng tiến trong công việc - Được hưởng mọi quyền lợi của người lao động theo quy định của công ty - Được hưởng chế độ phúc lợi theo quy chế giải quyết chế độ phúc lợi của Công ty
- Thu nhập : Lương tối thiểu 1000$ + % KPI ( Thu nhập là không giới hạn)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 12 tổ 44, Tổ 5, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội

