Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Y Tế Quốc tế làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 128 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng kế hoạch, chiến lược Marketing, truyền thông

- Chịu trách nhiệm đảm bảo, nâng cao độ nhận diện thương hiệu, đảm đảm hình ảnh công ty trên các phương tiện truyền thông

- Lập ngân sách, nguồn lực thực hiện kế hoạch Marketing, truyền thông

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, thị hiếu khách hàng, thông tin về đối thủ cạnh tranh và đưa ra đề xuất, kiến nghị

- Xây dựng bộ máy tổ chức phòng Marketing

- Xây dựng quy trình, chính sách hoạt động, KPIs của phòng Maketing và huấn luyện đội ngũ

- Thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác được giao bởi Tổng Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kiến thức chuyên sâu về Marketing, Digital Marketing, Quản lý.

Nắm vững các kỹ năng Marketing online: SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing, Content Marketing, ...

Có khả năng phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả các chiến dịch Marketing.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và làm việc nhóm hiệu quả.

Có khả năng chịu áp lực cao, làm việc độc lập và theo nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo và năng động.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Dược phẩm / Y tế / Công nghệ sinh học.

Tại Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Y Tế Quốc tế Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển chuyên môn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Y Tế Quốc tế

