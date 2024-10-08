Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô

Mức lương
30 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

- Chịu trách nhiệm KPI trực tiếp với trưởng bộ phận Marketing
- Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động marketing hàng tháng cho Ban Giám Đốc.
- Phân bổ công việc, trách nhiệm trực tiếp cho các nhân viên dưới quyề trong nhóm nhằm đảm bảo tiến độ kế hoạch Marketing.
- Xây dựng, hoạch định chiến lược Marketing phù hợp với chiến lược và mục tiêu tổng thể của công ty, bao gồm : Truyền thông, Thương hiệu, Digital Marketing,...
-
- Xây dựng & hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu Công ty, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu tuyển dụng, thương hiệu lãnh đạo,...nhằm phục vụ chiến lược phát triển tổ chức cũng như phát triển thương hiệu Đôi Đũa Vàng.
- Tham mưu cho BGĐ trong việc điều hành và quản lý mọi hoạt động marketing và kinh doanh của Công ty một cách hiệu qua; bảo đảm các nguồn lực cho kinh doanh.
- Xây dựng cơ cấu phòng ban bộ phận Marketing.
- Tham gia chính vào quá trình tuyển dụng, phát triển đội ngũ chuyên viên marketing chuyên nghiệp cho công ty
- Truyền thông và tạo dựng văn hoá đội nhóm phù hợp với văn hoá doanh nghiệp
- Xây dựng, triển khai, đánh giá KPI cho nhân viên. Đề xuất các cơ chế lương, thưởng, khuyến khích cho CEO nhằm thúc đẩy nhân viên hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác do ban TGĐ yêu cầu.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Thạc sỹ chuyên ngành QTKD, Marketing,....
- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí Giám đốc Marketing hoặc tương đương - Có kinh nghiệm Branding và Digital trong lĩnh vực MKT tại các công ty liên quan đến bán lẻ (FMCG, thời trang, mỹ phẩm. thương mại điện tử, công nghệ..).
- Có kiến thức Marketing tổng thể, có kinh nghiệm xây dựng chiến lược marketing ở mọi khía cạnh (branding, sản phẩm, phân phối,...)
- Am hiểu các công cụ tăng trưởng đột phá (Growth Hacking Tools), các phương pháp tăng quy mô có thành tích tạo ra tăng trưởng đột biến trong quá khứ
- Kĩ năng chuyên môn tốt về Digital Marketing (SEO/SEM, Google Analytics; Facebook Ads,,...)
- Tư duy tốt về marketing (chiếc lược, customer insights, lập kế hoạch và triển khai hiệu quả)
- Có khả năng xây dựng cơ chế tạo động lực, áp dụng các kỹ thuật đánh giá để thúc đẩy phát triển đội ngũ.

Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 30-35tr (Lương cơ bản + Thưởng hoàn thành MTCL + Thưởng KPI)
- Phụ cấp di chuyển, xăng xe, điện thoại,...
- Phụ cấp ăn ca/ăn trưa
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN,...theo quy định.
- Thưởng Lễ, Tết, tháng lương 13,...
- Chế độ nghỉ phép năm, Lễ, Tết,...theo quy định
- Được tham gia các hoạt động Teambuilding, phong trào thi đua, du lịch,...tại Công ty.
- Quà tặng các ngày sinh nhật, 20/10, 8/3,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

