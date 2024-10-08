Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 120 Nguyễn Thái Học, Ba Đình

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch Marketing phù hợp với Chiến lược kinh doanh công ty theo tháng/quý/năm và triển khai thực thi kế hoạch sau khi được phê duyệt.

- Quản lý ngân sách marketing được phê duyệt đảm bảo tối ưu ngân sách

- Xây dựng, quản lý và điều hành phòng Marketing, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên phòng marketing.

- Lập kế hoạch, triên khai thực hiện và đo lường các chiến dịch online Marketing, bao gồm SEO / SEM / Facebook / Google / Youtube/ Zalo/ Tik Tok/ Email...

- Xây dựng và tối ưu hóa hành trình của người dùng trên các nền tảng online/offline

- Chịu trách nhiệm triển khai và kiểm soát hình ảnh thương hiệu, chất lượng content trên các nền tảng Social Media (Website, Fanpage, Zalo page, Tiktok..)

- Lập kế hoạch thúc đẩy doanh số và hiệu quả bán hàng trên các kênh online (web, face, forum, sàn....)

- Đánh giá các xu hướng và công nghệ mới, nghiên cứu và đề xuất áp dụng các đổi mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

- Xây dựng các hoạt động Trade marketing truyền thông quảng bá thương hiệu & PR hiệu quả, phù hợp với tình hình và ngân sách

- Đo lường, báo cáo hiệu quả các chiến dịch Marketing

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.

- Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Quản trị kinh doanh,

- Có khả năng lãnh đạo, quản lý, tổ chức công việc tốt, tiếp thị phát triển thương hiệu, phát triển thị trường

- Mạnh về Digital Marketing, PR, hiểu biết và quản lý tốt các công cụ Marketing.

- Có kinh nghiệm trong ngành thời trang hoặc chuỗi bán lẻ... là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1 Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 30 - 45 triệu/tháng

- Các chế độ nghỉ phép, nghỉ Lễ,... theo luật lao động hiện hành

- Các chế độ phúc lợi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, lương tháng thứ 13, thưởng Lễ, Tết...Team building hàng năm

- Môi trường trẻ trung, vui vẻ, sếp tâm lý và tạo điều kiện để phát triển bản thân.

