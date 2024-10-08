Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU FORCI GERMANY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU FORCI GERMANY
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU FORCI GERMANY

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU FORCI GERMANY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Xây dựng nhân sự, chiến lược Marketing và phát triển thương hiệu
- Xây dựng nhân sự team
- Xây dựng chiến lược, lập kế hoạch Marketing, quản lý ngân sách và hiệu quả hoạt động của Phòng Marketing.
- Nghiên cứu xu hướng thị trường và xây dựng các giải pháp mới cho hoạt động Marketing của Công ty.
- Xây dựng kế hoạch nhận diện thương hiệu cho công ty;
- Quản lý nội dung về các sản phẩm media, ấn phẩm truyền thông
- Trực tiếp quản lý, xây dựng đội nhóm Marketing
2. Tổ chức sự kiện
- Lập kế hoạch, đề xuất các hoạt động truyền thông, sự kiện quảng bá hình ảnh Công ty.
- Tổ chức sự kiện, liên hệ và điều phối setup sự kiện
- Lập checklist, kiểm tra trước và sau sự kiện, đảm bảo sự kiện diễn ra đúng tiến độ và kịch bản
- Triển khai và kiểm soát thực hiện các hoạt động quảng cáo, phát tờ rơi, giới thiệu sản phẩm, công ty theo mục đích sự kiện
- Kiểm tra kết quả của sự kiện, tổ chức nghiệm thu mà ghi nhận kết quả vào báo cáo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức chuyên môn về marketing, biết cách lập kế hoạch thực hiện các chiến lược marketing và nắm vững kiến thức kinh doanh.
- Có tư duy sáng tạo và khả năng phân tích nhạy bén.
- Có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng trình bày và thuyết trình tốt.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm làm trưởng phòng MKT hoặc các vị trí tương đương.
- Năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU FORCI GERMANY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thoả thuận tuỳ theo năng lực, trao đổi Được review lương 6 tháng/lần. Có cơ hội thể hiện tối đa năng lực bản thân. Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện, ổn định lâu dài. Thưởng các ngày nghỉ Lễ, Tết theo chính sách đãi ngộ khác của Công ty BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi ưu đãi khác kể từ khi được ký HĐLĐ chính thức Được tham gia team building, hoạt động sinh nhật, du lịch hàng năm cùng Công ty
Mức lương: Thoả thuận tuỳ theo năng lực, trao đổi
Được review lương 6 tháng/lần.
Có cơ hội thể hiện tối đa năng lực bản thân.
Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện, ổn định lâu dài.
Thưởng các ngày nghỉ Lễ, Tết theo chính sách đãi ngộ khác của Công ty
BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi ưu đãi khác kể từ khi được ký HĐLĐ chính thức
Được tham gia team building, hoạt động sinh nhật, du lịch hàng năm cùng Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU FORCI GERMANY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU FORCI GERMANY

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU FORCI GERMANY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: L7-43 Athenal Khu đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

