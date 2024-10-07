Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 31 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

1.Xây dựng đội ngũ: Tuyển dụng, huấn luyện và quản lý đội ngũ marketing và thiết kế để đảm bảo đáp ứng được mọi yêu cầu công việc và mục tiêu chiến lược của công ty.

2.Lập kế hoạch marketing tổng thể: Thiết kế và phát triển các kế hoạch marketing chi tiết cho từng dự án, từ việc xác định mục tiêu, chiến lược tới việc phân bổ nguồn lực và ngân sách.

3.Triển khai và quản lý chiến dịch: Thực hiện các hạng mục đã được phê duyệt trong kế hoạch marketing tổng thể, theo dõi, đánh giá và điều chỉnh chiến dịch để đạt hiệu quả cao nhất.

4.Nghiên cứu và phân tích thị trường: Thực hiện các nghiên cứu và phân tích sâu về thị trường, hành vi người tiêu dùng và đối thủ cạnh tranh để đưa ra những chiến lược marketing phù hợp và cạnh tranh.

5.Kết nối và tối ưu hóa: Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận nội bộ để tối ưu hóa chi phí và đảm bảo sự thông suốt trong quy trình làm việc, từ phát triển sản phẩm đến tiếp thị và bán hàng.

6.Xây dựng quan hệ đối tác: Tìm kiếm, thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đối tác bên ngoài, bao gồm các nền tảng quảng cáo, KOLs, và các đối tác chiến lược khác để mở rộng phạm vi tiếp cận và tối ưu hóa chiến dịch marketing.

7.Quản lý và phát triển nhân sự: Đào tạo, hỗ trợ và quản lý đội ngũ marketing và thiết kế để đảm bảo họ có kỹ năng và kiến thức cần thiết, đồng thời thúc đẩy sự sáng tạo và hiệu quả trong công việc.

8.Quản lý hợp đồng và tài chính: Quản lý các hợp đồng marketing, giám sát quy trình thanh toán và giải ngân để đảm bảo tuân thủ ngân sách và các quy định tài chính của công ty.

9.Phát triển công cụ theo dõi và công nghệ mới: Tham gia vào việc xây dựng và cải tiến các công cụ tracking, áp dụng các công nghệ mới và tiên tiến để tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch marketing và đánh giá chính xác kết quả. 10.Thúc đẩy sự đổi mới: Luôn cập nhật các xu hướng và công nghệ mới trong lĩnh vực game marketing, đề xuất và triển khai các ý tưởng sáng tạo để nâng cao hiệu quả và tính cạnh tranh của các chiến dịch.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp và nghỉ mát hàng năm; Mức lương thỏa thuận đảm bảo xứng đáng với sự đóng góp của mỗi người. Cơ chế lương thưởng linh hoạt và khuyến khích sự phát triển của mỗi cá nhân. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, được đào tạo nâng cao kĩ năng trong quá trình làm việc, có nhiều cơ hội khẳng định bản thân và thăng tiến trong nghề nghiệp. Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 hoặc 09h00 – 18h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần; Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ khác, phép năm theo quy định của luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM

