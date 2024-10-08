Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần Infor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 18, tòa nhà MHDI, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Xây dựng chiến lược, kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện hoạt động Marketing của Công ty. Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn, phân công nhiệm vụ, giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của Phòng Marketing. Thực thi ngân sách MKT hiệu quả, gia tăng doanh số. Lập kế hoạch, triển khai, điều phối & các báo cáo định kỳ.

Xây dựng chiến lược, kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện hoạt động Marketing của Công ty.

Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn, phân công nhiệm vụ, giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của Phòng Marketing.

Thực thi ngân sách MKT hiệu quả, gia tăng doanh số.

Lập kế hoạch, triển khai, điều phối & các báo cáo định kỳ.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành có liên quan: Truyền thông, Marketing, Quản trị kinh doanh... Có từ 5 năm kinh nghiệm làm vị trí tương đương, có kinh nghiệm về lĩnh vực Vật liệu xây dựng là một lợi thế. Khả năng quản lý đội nhóm, hòa đồng và trách nhiệm. Có khả năng sáng tạo, đam mê tìm hiểu và thử nghiệm các công nghệ và xu hướng mới nhất của ngành marketing.

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành có liên quan: Truyền thông, Marketing, Quản trị kinh doanh...

Có từ 5 năm kinh nghiệm làm vị trí tương đương, có kinh nghiệm về lĩnh vực Vật liệu xây dựng là một lợi thế.

Khả năng quản lý đội nhóm, hòa đồng và trách nhiệm.

Có khả năng sáng tạo, đam mê tìm hiểu và thử nghiệm các công nghệ và xu hướng mới nhất của ngành marketing.

Tại Công ty cổ phần Infor Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo thỏa thuận theo năng lực (25-30M) Lương thứ 13, đánh giá định kỳ, chế độ review lương hàng năm. Đóng bảo hiểm và các chế độ đảm bảo quyền lợi người lao động Được thưởng lớn khi đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua của Công ty và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao . Các hoạt động văn hóa: Sinh nhật, teambuilding, Noel, các hoạt động thiện nguyện, Year and Party...

Thu nhập theo thỏa thuận theo năng lực (25-30M)

Lương thứ 13, đánh giá định kỳ, chế độ review lương hàng năm.

Đóng bảo hiểm và các chế độ đảm bảo quyền lợi người lao động

Được thưởng lớn khi đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua của Công ty và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao .

Các hoạt động văn hóa: Sinh nhật, teambuilding, Noel, các hoạt động thiện nguyện, Year and Party...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Infor Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin