Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Thương Mại Trí Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 07, Liền kề 03, Khu đô thị An Hưng, P. Dương Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Xây dựng và thực hiện các chiến lược Marketing, quảng bá thương hiệu phù hợp với tầm nhìn và chiến lược kinh doanh của công ty. Phân tích, đánh giá các sản phẩm hiện tại, nghiên cứu thị trường các sản phẩm tiềm năng. Lên kế hoạch quản lý và phân bổ kinh phí cho các chương trình Marketing hiệu quả. Quản lý và hỗ trợ công việc các Quản lý nhẫn hàng. Định hướng, phát triển các chương trình marketing, đề ra chỉ tiêu KPI cho từng chương trình, theo dõi thực hiện và tổng kết đánh giá kết quả. Báo cáo công việc với Giám đốc

Xây dựng và thực hiện các chiến lược Marketing, quảng bá thương hiệu phù hợp với tầm nhìn và chiến lược kinh doanh của công ty.

Phân tích, đánh giá các sản phẩm hiện tại, nghiên cứu thị trường các sản phẩm tiềm năng.

Lên kế hoạch quản lý và phân bổ kinh phí cho các chương trình Marketing hiệu quả.

Quản lý và hỗ trợ công việc các Quản lý nhẫn hàng.

Định hướng, phát triển các chương trình marketing, đề ra chỉ tiêu KPI cho từng chương trình, theo dõi thực hiện và tổng kết đánh giá kết quả.

Báo cáo công việc với Giám đốc

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: 28-38, ưu tiên đã từng làm cho công ty Dược, Truyền thông. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Dược. Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, giỏi về Digital và các hoạt động online

Tuổi: 28-38, ưu tiên đã từng làm cho công ty Dược, Truyền thông.

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Dược.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, giỏi về Digital và các hoạt động online

Tại Công ty TNHH Thương Mại Trí Khang Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 30-50tr/ tháng trở lên (thương lượng theo năng lực). Người lao động được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động và các chính sách phúc lợi khác của Công ty Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Lương: 30-50tr/ tháng trở lên (thương lượng theo năng lực).

Lương: 30-50tr/ tháng trở lên (thương lượng theo năng lực)

Người lao động được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động và các chính sách phúc lợi khác của Công ty

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Trí Khang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin