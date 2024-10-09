Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN TRANH BIỆN VÀ HÙNG BIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN TRANH BIỆN VÀ HÙNG BIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN TRANH BIỆN VÀ HÙNG BIỆN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN TRANH BIỆN VÀ HÙNG BIỆN VIỆT NAM

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN TRANH BIỆN VÀ HÙNG BIỆN VIỆT NAM

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 29T1 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Hoạch định chiến lược Marketing theo định hướng kinh doanh của Ban lãnh đạo Xây dựng kế hoạch Marketing (tháng, quý, năm) và ngân sách thực hiện cho các hoạt động. Triển khai kế hoạch và ngân sách hiệu quả Nghiên cứu, phát triển và thực hiện các chiến lược kinh doanh của Công ty thông qua chiến dịch quảng bá thương hiệu, quảng bá dịch vụ và khai thác thị trường Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động marketing online, offline (Facebook ads, Google ads, SEO, hội thảo, sự kiện ...), các hoạt động truyền thông và quảng bá sản phẩm một cách hiệu quả Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động hợp tác với đối tác để nâng cao hình ảnh thương hiệu và phát triển nguồn khách hàng Xây dựng các chỉ số đo lường hiệu quả truyền thông thương hiệu, các chiến dịch Marketing. Báo cáo, phân tích đánh giá các kênh/phương thức truyền thông, tiếp thị từ đó tối ưu hóa chi phí và nguồn lực Xây dựng, phát triển & quản trị thương hiệu, xây dựng chiến lược truyền thông: thông điệp/hình ảnh/kênh truyền thông Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu khách hàng, đề xuất và triển khai các chương trình/hoạt động/sáng kiến nâng cao trải nghiệm và tương tác của khách hàng Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành quản trị kinh doanh, marketing, thương mại, ngoại thương hoặc các ngành liên quan Có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing. Tổi thiểu 2 năm kinh nghiệm làm Marketing manager hoặc các vị trí tương đương Am hiểu về các kênh Digital Marketing sử Facebook, Google, SEO, Email... Có khả năng liên kết xây dựng phát triển các mối quan hệ với đối tác tốt Yêu cầu cao về kỹ năng quản lý, kỹ năng đàm phán, kỹ năng phân tích, lập kế hoạch, kỹ năng đào tạo và phát triển đội ngũ, quản lý thời gian và tiến độ công việc, có tính cam kết cao Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong chuỗi các trung tâm tiếng Anh Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng tốt Tiếng Anh Chịu được áp lực về số lead, sự kiện của Tuyển sinh đưa ra để đảm bảo kết quả kinh doanh
Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN TRANH BIỆN VÀ HÙNG BIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương thỏa thuận (tùy theo năng lực và kinh nghiệm của mỗi ứng viên)
2. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động. Đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ.
3. Cơ hội thể hiện mình, cơ hội giao lưu, học hỏi, cơ hội được đào tạo, thăng tiến.
4. Đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và các chế độ chính sách theo Bộ Luật lao động.
5. Hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng 13, ...
6. Chương trình Happy Friday hàng tuần
7. Quỹ phúc lợi sinh nhật nhân viên, ốm đau, hiếu hỉ, ...
8. Du lịch hàng năm
9. Các chi phí công tác công ty sẽ cover 100%
10. Tham gia các hoạt động chương trình ngày 8/3, 20/10, sinh nhật công ty,...
11. Được đề xuất ý kiến trao đổi với cấp quản lý để thực hiện công việc được hiệu quả hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN TRANH BIỆN VÀ HÙNG BIỆN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN TRANH BIỆN VÀ HÙNG BIỆN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN TRANH BIỆN VÀ HÙNG BIỆN VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 29T1 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

