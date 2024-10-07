Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP

Trưởng phòng Marketing

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa CT1

- A10 KĐT Nam Trung Yên, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham mưu cho Giám đốc về công tác Marketing, chiến lược phát triển thị trường, thị phần, định vị & phát triển thương hiệu.
- Lập kế hoạch, chiến lược, chương trình Marketing theo tháng/quý/năm trình Giám đốc phê duyệt bảo đảm hiệu quả, tiết giảm các chi phí không cần thiết.
- Chịu trách nhiệm triển khai và giám sát thực hiện các kế hoạch xây dựng thương hiệu và kinh doanh qua các hoạt động truyền thông: chiến dịch, sự kiện, mạng xã hội và quan hệ công chúng.
- Xây dựng, duy trì và thiết lập các mối quan hệ với các cơ quan ban ngành, đối tác chiến lược, đơn vị truyền thông, báo chí và cộng đồng, để mở rộng đối tượng khách hàng và xử lý khủng hoảng truyền thông khi gặp phải.
- Đề xuất và chịu trách nhiệm quản lý ngân sách Marketing trong phạm vi được giao.
- Đạt được các mục tiêu Marketing của Công ty: chủ động tổ chức thực hiện theo các chương trình kế hoạch Marketing, kế hoạch quảng cáo, chương trình khuyến mãi. Theo dõi, giám sát việc thực hiện, đánh giá và báo cáo kết quả, hiệu quả các chương trình Marketing.
- Thu thập & xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu khách hàng, hệ thống chăm sóc và phản hồi các thắc mắc, khiếu nại, than phiền của khách hàng để đưa ra những phương án giải quyết, xử lý kịp thời.
- Xem xét các hợp đồng dịch vụ, thương mại thuộc phạm vi phụ trách, cho ý kiến trình Ban giám đốc ký duyệt. Theo dõi kiểm tra việc thực hiện hợp đồng, và thanh lý hợp đồng;
- Lập kế hoạch khảo sát, phân tích thị trường, tình hình đối thủ cạnh tranh, nhu cầu và xu hướng của khách hàng qua từng giai đoạn, từng nhãn hàng, sản phẩm cụ thể.
- Xây dựng cơ cấu phòng Marketing, tham gia tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, quản lý nhân viên Marketing. Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đảm bảo khoa học, hiệu quả.
- Tương tác, phối hợp, hỗ trợ các Phòng ban/ Bộ phận khác nhằm đạt mục tiêu chung.
- Báo cáo công việc định kỳ thường xuyên (tuần, tháng, quý, năm) hoặc đột xuất cho CEO/ Tổng Giám đốc kết quả hoạt động của phòng Marketing.
- Các công việc liên quan khác theo chỉ đạo từ Giám đốc & Ban lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành: Marketing, Truyền thông,...
- Có trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên lĩnh vực FMCG
- Có kiến thức sâu rộng trong việc định vị và phát triển thương hiệu trong nghành tiêu dùng nhanh (nước uống)
- Nhạy bén và hiểu biết về thị trường
- Có óc sáng tạo, tư duy logic, tầm nhìn và khả năng hoạch định tốt.
- Khả năng xây dựng và tổ chức phát triển đội ngũ.
- Có khả năng phân tích báo cáo, giải trình các ngân sách và định mức.
- Tiếng Anh cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận.
- BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật, Chế độ, chính sách đầy đủ
- Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, tết, hiếu hỉ.
- Du lịch 1-2 lần/ năm
- Cấp phát đồng phục theo quy định công ty
- Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, Thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 183C, Nguyễn Văn Đậu, P11, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

