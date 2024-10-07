Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Bất động sản WeLand làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Bất động sản WeLand
- Hà Nội: Vinhomes Skylake
- Phạm Hùng, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 23 - 30 Triệu
Nghiên cứu khách hàng mục tiêu, đối thủ cạnh tranh
Lên ý tưởng, lập kế hoạch và thực thi các chiến dịch MKT thương hiệu
Quản lý hình ảnh thương hiệu của công ty trên mạng xã hội, các kênh digital, báo chí
Sáng tạo và xây dựng content truyền thông, các tư liệu về sản phẩm trên các kênh media
Quản lý các nhà thầu để thực hiện công việc
Thực hiện báo cáo tiến độ & kết quả công việc định kỳ
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 23 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm marketing từ 3 năm trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS
Có kỹ năng viết tốt
Thành thạo sử dụng tin học văn phòng, đặc biệt sử dụng powerpoint, trình bày slide
Chăm chỉ, tỉ mỉ, trung thực, cầu tiến, ham học hỏi, có trách nhiệm cao với công việc
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có khả năng sắp xếp và điều phối nhiều luồng công việc
Ưu tiên các bạn nhân sự có gu thẩm mỹ và khả năng sáng tạo tốt
Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Bất động sản WeLand Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương & Phụ cấp:
+ Lương tháng 13, thưởng dự án, thưởng doanh số (theo vị trí)
+ Chế độ bảo hiểm theo quy định Nhà nước
+ Máy tính xách tay và các phương tiện/tài khoản/công cụ cần thiết khác cho công việc
- Cơ hội nghề nghiệp:
+ Cơ hội phát triển và thăng tiến sự nghiệp trong lĩnh vực phát triển kinh doanh Bất động sản
+ Tăng lương hàng năm theo năng lực và mức độ cống hiến.
- Môi trường làm việc:
+ Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và hợp tác
+ Teambuilding hàng quý/ hàng năm & các sự kiện nội bộ gắn kết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Bất động sản WeLand
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
