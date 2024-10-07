Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 30 Triệu

Mức lương 22 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 56, biệt thự T14, sunrise G, The Manor, Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

Xây dựng + triển khai kế hoạch Marketing theo tháng/quý/năm, chịu trách nhiệm về số lượng khách hàng tiềm năng mang về từ các kênh Digital Marketing Thống kê, phân tích các số liệu quảng cáo để có các điều chỉnh hợp lý, tăng hiệu quả quảng cáo trực tuyến. Phân bổ chi phí, giám sát quảng cáo, hiệu quả của các kênh chiến dịch quảng cáo trên các kênh performance marketing cho toàn thương hiệu Nghiên cứu thị trường, đối thủ, phân tích từ khóa, quản lý website... Quản lý đội ngũ (digital marketing, content, media,...) đạt mục tiêu tối ưu performance marketing Tuyển dụng và đào tạo kỹ năng cho phòng Marketing. Duy trì mối quan hệ đối tác với Agency Phối hợp, vận hành các bộ phân khác: dịch vụ khách hàng, sales,... để xây dựng và triển khai quản lý mục tiêu. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cử nhân chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan. Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, trong đó ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý; Có lịch sử làm việc chứng minh việc phát triển và thực hiện các chiến lược marketing thành công đưa đến tăng trưởng doanh số. Ưu tiên ứng viên đã từng làm các ngành Retail, FMCG Hiểu biết sâu sắc về các kênh và công cụ marketing số; Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp giỏi; Kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ với kinh nghiệm quản lý và động viên nhóm.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 22.000.000 - 30.000.000đ (deal theo năng năng lực); Thử việc: 01- 02 tháng; Đóng BHXH, BHYT, nghỉ phép hưởng lương theo quy định của Luật; Chế độ phúc lợi: quà tặng các ngày Lễ Tết, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, thai sản... Chế độ du lịch, teambuilding hàng năm; Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển

