Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH sản xuất cơ điện và Thương Mại Phương Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Công ty TNHH sản xuất cơ điện và Thương Mại Phương Linh
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Công ty TNHH sản xuất cơ điện và Thương Mại Phương Linh

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty TNHH sản xuất cơ điện và Thương Mại Phương Linh

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Biệt thự M08

- L14.Khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Tổ chức, xây dựng, quản lý nhận diện thương hiệu. Hoạch định, lên kế hoạch và thực thi các chiến dịch truyền thông, quảng bá thương hiệu, sản phẩm trên các kênh offline và online. Phát triển và triển khai các chiến lược truyền thông với các đối tác, khách hàng, các bên liên quan để xây dựng các mối quan hệ. Phối hợp với Phòng Sales mở rộng kênh phân phối và quảng cáo, đảm bảo theo định hướng của công ty. Phát triển hệ thống chuỗi siêu thị điện máy, đại lý phân phối, chi nhánh online và offline Lập kế hoạch marketing hỗn hợp, nghiên cứu thị trường nhằm đảm bảo mục tiêu đề ra. Đề xuất kế hoạch hành động cho từng giai đoạn phát triển. Thực hiện đánh giá, phân tích thông tin, đánh giá liên lục về sức khỏe nhãn hiệu, cùng những thay đổi, ảnh hưởng của thị trường, đối thủ cạnh tranh từ đó đưa ra giải pháp thiết thực cho sản phẩm của Công ty; Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của BLĐ
Tổ chức, xây dựng, quản lý nhận diện thương hiệu.
Hoạch định, lên kế hoạch và thực thi các chiến dịch truyền thông, quảng bá thương hiệu, sản phẩm trên các kênh offline và online.
Phát triển và triển khai các chiến lược truyền thông với các đối tác, khách hàng, các bên liên quan để xây dựng các mối quan hệ.
Phối hợp với Phòng Sales mở rộng kênh phân phối và quảng cáo, đảm bảo theo định hướng của công ty.
Phát triển hệ thống chuỗi siêu thị điện máy, đại lý phân phối, chi nhánh online và offline
Lập kế hoạch marketing hỗn hợp, nghiên cứu thị trường nhằm đảm bảo mục tiêu đề ra. Đề xuất kế hoạch hành động cho từng giai đoạn phát triển.
Thực hiện đánh giá, phân tích thông tin, đánh giá liên lục về sức khỏe nhãn hiệu, cùng những thay đổi, ảnh hưởng của thị trường, đối thủ cạnh tranh từ đó đưa ra giải pháp thiết thực cho sản phẩm của Công ty;
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của BLĐ

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- Tối thiểu 5 năm làm vị trí tương đương tại các công ty trong ngành bán lẻ, dịch vụ; Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm phát triển sàn giao dịch thương mại điện tử B2C, C2C
- Am hiểu, quản trị & sử dụng tốt các nền tảng số như Fb, YouTube, Zalo, Instagram, TikTok, Google Analytic, Lead Ads, ...
- Kỹ năng xử lý thông tin; Có khả năng tư duy trong việc kết nối, giải quyết xung đột chuyên môn giữa các bộ phận liên quan đến công tác quản lý Marketing
- Thành thạo tin học văn phòng (Word, exel, powpoint); và biết sử dụng các ứng dụng văn phòng phục vụ công việc.

Tại Công ty TNHH sản xuất cơ điện và Thương Mại Phương Linh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 25 triệu - 35 triệu Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động trong một công ty đang phát triển nhanh và nhiều cơ hội thăng tiến Thưởng các ngày lễ trong năm và tết cuối năm, tham quan, nghỉ mát hàng năm. Chính sách thâm niên, được xét nâng lương đinh kỳ hàng năm . Được đào tạo nâng cao năng lực + nhiều cơ hội thăng tiến Được hưởng các chế độ bảo hiểm BHYT, BHXH,BHTN, phép năm, ... theo quy định của Luật lao động .
Thu nhập từ 25 triệu - 35 triệu
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động trong một công ty đang phát triển nhanh và nhiều cơ hội thăng tiến
Thưởng các ngày lễ trong năm và tết cuối năm, tham quan, nghỉ mát hàng năm.
Chính sách thâm niên, được xét nâng lương đinh kỳ hàng năm .
Được đào tạo nâng cao năng lực + nhiều cơ hội thăng tiến
Được hưởng các chế độ bảo hiểm BHYT, BHXH,BHTN, phép năm, ... theo quy định của Luật lao động .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH sản xuất cơ điện và Thương Mại Phương Linh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH sản xuất cơ điện và Thương Mại Phương Linh

Công ty TNHH sản xuất cơ điện và Thương Mại Phương Linh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: M08-L14 biệt thự Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

