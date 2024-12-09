Tuyển Trưởng phòng Marketing CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Tuyển Trưởng phòng Marketing CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN

Trưởng phòng Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 39 Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Chịu trách nhiệm về hoạt động marketing của công ty
I : Xây dựng chiến lược, triển khai kế hoạch và kiểm soát để đạt được mục tiêu phát triển thương hiệu của công ty.
+ Lập kế hoạch Marketing tổng thể: Nghiên cứu thị trường, khách hàng, đối thủ, ... đưa ra những ý tưởng, chiến lược Marketing (Event, content quảng cáo, content seeding,..);
+ Phối hợp với các phòng ban để kiểm soát và theo dõi hiệu quả chuyển đổi từ các chiến dịch marketing.
+ Quản lý, kiểm soát ngân sách Marketing
+ Bảo đảm về mục tiêu doanh số, mục tiêu tăng trưởng của bộ phận Marketing
+ Đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing, điều chỉnh chiến lược dựa trên dữ liệu và kết quả thu được.
II. Quản lý và đào tạo đội nghĩ content media tại cơ sở. Đánh giá hiệu suất của các thành viên trong đội ngũ, cung cấp phản hồi và hỗ trợ để cải thiện hiệu quả làm việc.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học; Chuyên ngành: Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan khác;
- Tối thiểu trên 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm Marketing về dược mỹ phẩm, phòng khám
- Có kinh nghiệm lập triển khai kế hoạch hệ thống Marketing & Digital đa kênh
- Có khả năng giám sát vận hành đảm bảo chuyển đổi từ data - telesale - tư vấn .
- Có kiến thức chắc chắn về các phương pháp nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu

Tại CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 15-20tr + Hoa hồng
- Có cơ hội thăng tiến cao
- Môi trường làm việc nhân sự trẻ, hòa đồng, thân thiện, cởi mở
- Đóng bảo hiểm, chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN

CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: - CƠ SỞ HÀ NỘI: Số 1 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội - CƠ SỞ TP HỒ CHÍ MINH: 765 Lê Hồng Phong, Quận 10, Tp HCM - CƠ SỞ ĐÀ NẴNG: 100 Lê Đình Lý, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

