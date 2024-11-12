Tuyển Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô E06, Phố Yên Lộc, P. Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

• Đánh giá tiềm năng thị trường, xây dựng mục tiêu, chiến lược Marketing dài hạn, ngắn hạn đối với từng ngành hàng và từng thị trường theo định hướng chiến lược của Công ty.
• Hoạch định và xây dựng kế hoạch marketing cho từng ngành hàng, nhãn hiệu, phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty, bao gồm: xây dựng cấu trúc thương hiệu, định vị phân khúc thị trường, định hướng phát triển sản phẩm, chiến lược giá, kênh phân phối, khuyến mại...
• Lập ngân sách, theo dõi và quản lý việc sử dụng ngân sách marketing hiệu quả cho các hoạt động marketing.
• Phân tích, đo lường, báo cáo và đánh giá hiệu quả tất cả các chương trình marketing.
• Xây dựng, quản lý bộ nhận diện Công ty, bộ nhận diện thương hiệu và nhãn hiệu sản phẩm.
• Phối hợp với các phòng ban, các bộ phận thực hiện các sự kiện truyền thông thương hiệu tới đối tác, khách hàng.
• Xây dựng, duy trì và phát triển các mối quan hệ với các đối tác chiến lược trong chiến dịch tiếp thị và truyền thông thương hiệu doanh nghiệp và sản phẩm trong ngành.
• Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá nhân viên; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong phòng, nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông của Công ty.
• Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động và nhân sự của phòng Marketing theo định hướng, chiến lược BGĐ đã đề ra.
• Thực hiện các công việc theo sự phân công của Ban giám đốc

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp: Đại học (chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế, Quản trị kinh doanh ...)
• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng phòng Marketing
• Có tư duy sáng tạo và kinh doanh tốt
• Kỹ năng thương lượng, trình bày, thuyết phục tốt, khả năng quản lý, lãnh đạo tốt
• Kỹ năng tiếp thị tốt;
• Kỹ năng hoạch định chiến lược và kiểm soát rủi ro
• Kỹ năng giải quyết vấn đề.
• Năng động, nhiệt tình, thích ứng với hoàn cảnh và chịu được áp lực trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương hấp dẫn: Lương cứng: 30 triệu - 40 triệu + Phụ cấp + thưởng theo quý/thưởng doanh số, thưởng các ngày lễ Tết.
• Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm.
• Du lịch, Teambuilding, Year end party hàng năm do công ty tổ chức.
• Làm việc trong một môi trường thân thiện, đoàn kết, hiệu quả, chia sẻ giúp đỡ nhau như gia đình.
• Cơ hội thăng tiến, cơ hội được đào tạo chuyên môn, kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Việt Thái, Phố Yên Lộc, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

