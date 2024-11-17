Tuyển Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1

Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 120 Nguyễn Thái Học, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch Marketing phù hợp với Chiến lược kinh doanh công ty theo tháng/quý/năm và triển khai thực thi kế hoạch sau khi được phê duyệt.
- Quản lý ngân sách marketing được phê duyệt đảm bảo tối ưu ngân sách
- Xây dựng, quản lý và điều hành phòng Marketing, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên phòng marketing.
- Lập kế hoạch, triên khai thực hiện và đo lường các chiến dịch online Marketing, bao gồm SEO / SEM / Facebook / Google / Youtube/ Zalo/ Tik Tok/ Email...
- Xây dựng và tối ưu hóa hành trình của người dùng trên các nền tảng online/offline
- Chịu trách nhiệm triển khai và kiểm soát hình ảnh thương hiệu, chất lượng content trên các nền tảng Social Media (Website, Fanpage, Zalo page, Tiktok..)
- Lập kế hoạch thúc đẩy doanh số và hiệu quả bán hàng trên các kênh online (web, face, forum, sàn....)
- Đánh giá các xu hướng và công nghệ mới, nghiên cứu và đề xuất áp dụng các đổi mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.
- Xây dựng các hoạt động Trade marketing truyền thông quảng bá thương hiệu & PR hiệu quả, phù hợp với tình hình và ngân sách
- Đo lường, báo cáo hiệu quả các chiến dịch Marketing
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Quản trị kinh doanh,
- Có khả năng lãnh đạo, quản lý, tổ chức công việc tốt, tiếp thị phát triển thương hiệu, phát triển thị trường
- Mạnh về Digital Marketing, PR, hiểu biết và quản lý tốt các công cụ Marketing.
- Có kinh nghiệm trong ngành thời trang hoặc chuỗi bán lẻ... là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1 Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 30 - 45 triệu/tháng
- Các chế độ nghỉ phép, nghỉ Lễ,... theo luật lao động hiện hành
- Các chế độ phúc lợi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, lương tháng thứ 13, thưởng Lễ, Tết...Team building hàng năm
- Môi trường trẻ trung, vui vẻ, sếp tâm lý và tạo điều kiện để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 120 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội

