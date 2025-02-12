Tuyển Trưởng phòng Marketing Nhà máy Giấy Xương Giang làm việc tại Bắc Giang thu nhập Từ 40 Triệu

• Quản lý và điều hành hoạt động marketing nhằm xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường và tăng trưởng doanh số cho các sản phẩm giấy của Nhà máy Giấy Xương Giang tại thị trường trong nước và quốc tế.

• Lập kế hoạch, chiến lược marketing dài hạn và ngắn hạn phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.

• Phát triển và quản lý thương hiệu, đảm bảo sự nhất quán về hình ảnh và thông điệp truyền thông.

• Phối hợp với bộ phận kinh doanh để đưa ra các chương trình hỗ trợ bán hàng, khuyến mãi.

• Phân tích xu hướng thị trường, nhu cầu khách hàng và hoạt động của đối thủ để đề xuất chiến lược phù hợp.

• Định hướng phát triển sản phẩm mới dựa trên dữ liệu và nghiên cứu thực tế.

• Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên marketing.

• Phát triển kênh phân phối và phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo sự đồng bộ trong chiến lược kinh doanh.