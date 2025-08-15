Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 5, Toà nhà Zen Plaza, 54 - 56 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

CHỈ NHẬN CV TIẾNG NHẬT

Đóng vai trò cầu nối ngôn ngữ giữa team QA Nhật và team QA Việt Nam, hỗ trợ truyền đạt chính xác các nội dung trao đổi, tài liệu kiểm thử, câu hỏi – phản hồi trong quá trình kiểm thử phần mềm. Đồng thời phối hợp thực hiện các công việc kiểm thử theo sự phân công từ team QA Nhật.

Vai trò Comtor nội bộ (chính):

● Phiên dịch trong các buổi họp, trao đổi công việc hằng ngày giữa team QA Nhật và team QA Việt Nam (qua chat, call, meeting...).

● Dịch các tài liệu kiểm thử: test case, checklist, tài liệu đặc tả từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại.

● Truyền đạt rõ ràng yêu cầu, tiêu chí test, quy trình QA do team Nhật đưa ra cho team QA Việt Nam.

● Hỗ trợ dịch các nội dung Q&A, trao đổi xác nhận trong quá trình kiểm thử, bao gồm các điểm chưa rõ, nội dung cần xác minh.

● Hỗ trợ truyền đạt nội dung lỗi (bug) khi cần, nhưng không đóng vai trò chính trong việc xử lý hay kiểm thử lỗi.

Vai trò QA (hỗ trợ):

● Hỗ trợ đọc hiểu tài liệu nghiệp vụ, test case và thực hiện test nếu được phân công.

● Ghi nhận kết quả test, hỗ trợ team QA Việt Nam khi có yêu cầu từ phía QA Nhật.

● Đảm bảo nội dung trao đổi giữa hai bên được cập nhật đầy đủ, chính xác trong suốt quá trình kiểm thử.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Trình độ tiếng Nhật tương đương N2 trở lên, đặc biệt là khả năng giao tiếp và xử lý ngôn ngữ chuyên ngành IT/QA.

● Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm Comtor trong môi trường phát triển phần mềm, đặc biệt là trong các dự án kiểm thử hoặc có kinh nghiệm làm QA từ 6 tháng trở lên.

● Có kiến thức cơ bản về kiểm thử phần mềm là lợi thế (biết test case, bug report là gì).

● Kỹ năng truyền đạt, tổng hợp thông tin tốt, giao tiếp rõ ràng, trung lập.

● Cẩn thận, trách nhiệm cao, có khả năng làm việc nhóm hiệu quả với hai bên Nhật – Việt.

Phát triển nghề nghiệp

● Dù công việc chính là hỗ trợ thông dịch, ứng viên có thể từng bước tham gia sâu hơn vào quy trình kiểm thử và phát triển kỹ năng của một QA chuyên nghiệp:

▸ Viết và phân tích test case

▸ Hiểu và xác định tiêu chí chấp nhận

▸ Nắm quy trình kiểm thử chuẩn (Agile/Waterfall, Regression, Smoke test...)

● Phù hợp với những bạn mong muốn từ vai trò Comtor chuyển sang làm QA chân chính, có định hướng theo đuổi nghề kiểm thử phần mềm trong dài hạn.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia gói Bảo Hiểm Sức Khỏe

- Du lịch công ty

- Chế độ thưởng tháng 13

- Chế độ review lương thưởng

- Nghỉ phép có lương 12 ngày/năm, nghỉ lễ, Tết theo lịch của Việt Nam.

- Chế độ “cộng thêm" ngày nghỉ Đặc Biệt theo nội dung Phúc Lợi của riêng công ty.

- Có cơ hội làm việc và phát triển trong môi trường năng động và công nghệ kỹ thuật tiên tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THK HOLDINGS VIỆT NAM

