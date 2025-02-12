Tuyển Trưởng phòng Marketing Nhà máy Giấy Xương Giang làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng Marketing Nhà máy Giấy Xương Giang làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Nhà máy Giấy Xương Giang
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Nhà máy Giấy Xương Giang

Trưởng phòng Marketing

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Nhà máy Giấy Xương Giang

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Nhà máy Giấy Xương Giang

- KCN Song Khê, Nội Hoàng, Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý và điều hành hoạt động marketing nhằm xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường và tăng trưởng doanh số cho các sản phẩm giấy của Nhà máy Giấy Xương Giang tại thị trường trong nước và quốc tế.
• Lập kế hoạch, chiến lược marketing dài hạn và ngắn hạn phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.
• Phát triển và quản lý thương hiệu, đảm bảo sự nhất quán về hình ảnh và thông điệp truyền thông.
• Phối hợp với bộ phận kinh doanh để đưa ra các chương trình hỗ trợ bán hàng, khuyến mãi.
• Phân tích xu hướng thị trường, nhu cầu khách hàng và hoạt động của đối thủ để đề xuất chiến lược phù hợp.
• Định hướng phát triển sản phẩm mới dựa trên dữ liệu và nghiên cứu thực tế.
• Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên marketing.
• Phát triển kênh phân phối và phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo sự đồng bộ trong chiến lược kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, trong đó có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý.

Tại Nhà máy Giấy Xương Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nhà máy Giấy Xương Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Nhà máy Giấy Xương Giang

Nhà máy Giấy Xương Giang

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô G – KCN Song Khê - Nội Hoàng,TP Bắc Giang, Bắc Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

