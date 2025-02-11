Tuyển Trưởng phòng nhân sự Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 1,500 - 3,000 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)
Mức lương
1,500 - 3,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Quảng Ninh: Tp. Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 1,500 - 3,000 USD
- Phối hợp quản lý, điều hành và thực hiện hiệu quả hoạt động của Trung tâm kinh doanh.
- Định hướng, phân tích, dự báo, lập và tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.
Với Mức Lương 1,500 - 3,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kế toán, Kinh doanh thương mại,…
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm NH, trong đó có 2 năm quản lý đơn vị kinh doanh tại các TCTD tương đương
- Kỹ năng quản lý, chăm sóc khách hàng và giải quyết vấn đề
- Ưu tiên người địa phương, am hiểu địa bàn lân cận
