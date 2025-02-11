Tuyển Trưởng phòng nhân sự Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 1,500 - 3,000 USD

Mức lương 1,500 - 3,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Tp. Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 1,500 - 3,000 USD

- Phối hợp quản lý, điều hành và thực hiện hiệu quả hoạt động của Trung tâm kinh doanh.

- Định hướng, phân tích, dự báo, lập và tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.

Với Mức Lương 1,500 - 3,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kế toán, Kinh doanh thương mại,…

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm NH, trong đó có 2 năm quản lý đơn vị kinh doanh tại các TCTD tương đương

- Kỹ năng quản lý, chăm sóc khách hàng và giải quyết vấn đề

- Ưu tiên người địa phương, am hiểu địa bàn lân cận

Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) Thì Được Hưởng Những Gì

