Tuyển Trưởng phòng nhân sự Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 1,500 - 3,000 USD

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)

Mức lương
1,500 - 3,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Tp. Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 1,500 - 3,000 USD

- Phối hợp quản lý, điều hành và thực hiện hiệu quả hoạt động của Trung tâm kinh doanh.
- Định hướng, phân tích, dự báo, lập và tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.

Với Mức Lương 1,500 - 3,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kế toán, Kinh doanh thương mại,…
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm NH, trong đó có 2 năm quản lý đơn vị kinh doanh tại các TCTD tương đương
- Kỹ năng quản lý, chăm sóc khách hàng và giải quyết vấn đề
- Ưu tiên người địa phương, am hiểu địa bàn lân cận

Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

