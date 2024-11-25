Tuyển Trưởng Phòng Nhân Sự thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

• Lập và triển khai kế hoạch tuyển dụng cho các khối toàn tập đoàn
• Xây dựng, đào tạo và quản lý phòng Thu hút nhân tài (quy mô 6-8 nhân viên)
• Lập kế hoạch ngân sách, chỉ tiêu tuyển dụng hàng năm
• Triển khai thực thi ngân sách và chỉ tiêu hướng đến hiệu quả tài chính và hiệu quả nguồn lực.
• Chủ động tìm kiếm, phát triển mạng lưới quan hệ với các ứng viên tiềm năng và tài năng trên thị trường để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng
• Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các nguồn tuyển dụng dài hạn như trường Đại học, CLB sinh viên...
• Phối hợp phát triển thương hiệu tuyển dụng của doanh nghiệp
• Báo cáo trực tiếp: Tổng Giám đốc

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành bất kỳ
• Có kinh nghiệm tuyển dụng số lượng lớn (tuyển mass)
• Có tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên từng làm việc tại môi trường giáo dục
• Có khả năng xây dựng quy trình, quy định
• Có khả năng huấn luyện và đào tạo đội ngũ
• Có tư duy xây dựng thương hiệu cá nhân trong tuyển dụng
• Quyết liệt, hướng về mục tiêu, có tư duy đo lường và cải tiến liên tục

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER Thì Được Hưởng Những Gì

Lương upto: 15.000.000vnđ - 25.000.000vnđ/tháng. (Deal theo khối lượng công việc đảm nhận)

Phụ cấp: 42.000vnđ/ngày

Các chính sách:
• Thưởng theo KPIs, thưởng tết và phúc lợi theo cơ chế/quy định của công ty
• Đóng BHXH, BHYT, Khám sức khỏe định kỳ.
• Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...
• Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).
• Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.
• Ưu đãi học phí lên tới 100% các khóa học tại Tiếng anh giao tiếp Langmaster.
• Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo.
• Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders
• Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.
• Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100 triệu (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường DN HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 139 Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

