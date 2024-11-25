Tuyển Trưởng Phòng Nhân Sự thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
- Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
• Lập và triển khai kế hoạch tuyển dụng cho các khối toàn tập đoàn
• Xây dựng, đào tạo và quản lý phòng Thu hút nhân tài (quy mô 6-8 nhân viên)
• Lập kế hoạch ngân sách, chỉ tiêu tuyển dụng hàng năm
• Triển khai thực thi ngân sách và chỉ tiêu hướng đến hiệu quả tài chính và hiệu quả nguồn lực.
• Chủ động tìm kiếm, phát triển mạng lưới quan hệ với các ứng viên tiềm năng và tài năng trên thị trường để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng
• Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các nguồn tuyển dụng dài hạn như trường Đại học, CLB sinh viên...
• Phối hợp phát triển thương hiệu tuyển dụng của doanh nghiệp
• Báo cáo trực tiếp: Tổng Giám đốc
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm tuyển dụng số lượng lớn (tuyển mass)
• Có tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên từng làm việc tại môi trường giáo dục
• Có khả năng xây dựng quy trình, quy định
• Có khả năng huấn luyện và đào tạo đội ngũ
• Có tư duy xây dựng thương hiệu cá nhân trong tuyển dụng
• Quyết liệt, hướng về mục tiêu, có tư duy đo lường và cải tiến liên tục
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp: 42.000vnđ/ngày
Các chính sách:
• Thưởng theo KPIs, thưởng tết và phúc lợi theo cơ chế/quy định của công ty
• Đóng BHXH, BHYT, Khám sức khỏe định kỳ.
• Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...
• Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).
• Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.
• Ưu đãi học phí lên tới 100% các khóa học tại Tiếng anh giao tiếp Langmaster.
• Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo.
• Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders
• Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.
• Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100 triệu (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường DN HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI