Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH Giải Pháp Năng Lượng Công Nghệ Cao V-G làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Từ 800 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Năng Lượng Công Nghệ Cao V-G
- Hà Tĩnh: Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Từ 800 USD
– Tập hợp các chi phí sản xuất chung (chi phí nguyên vật liệu; chi phí khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ trả trước; chi phí điện, nước, chi phí dịch vụ mua ngoài…), chi phí tiền lương – làm cơ sở để tính giá thành sản phẩm.
– Dựa trên các khoản chi phí cấu thành để tính: giá thành kế hoạch, giá thành định mức và giá thành thực tế.
– Kiểm soát các loại giá thành cho từng sản phẩm theo từng đơn hàng sản xuất.
– Thực hiện việc điều chỉnh giá thành theo biến động chi phí.
– Thực hiện việc hạch toán các loại tài khoản kế toán liên quan đến giá thành theo phương pháp kế toán mà doanh nghiệp đã lựa chọn.
– Định kỳ lập các báo cáo công việc theo yêu cầu.
Với Mức Lương Từ 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phụ trách mảng giá thành tại các nhà xưởng sản xuất.
• Kỹ năng giao tiếp tốt; khả năng thuyết trình tự tin; tư duy logic
• Chủ động, linh hoạt, không ngại thử thách
• NGOẠI NGỮ: tiếng Trung khá
