Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty cổ phần Mecsu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

A. Cập nhật thông tin

• Cập nhật (hàng ngày và khi có phát sinh thay đổi) các thông tin của Khách hàng, thông tin đơn hàng lên hệ thống nội bộ.

• Cập nhật đầy đủ, chính xác hàng ngày đơn bán hàng đã xuất kho từ ERP lên phần mềm kế toán.

• Điều chỉnh thông tin đơn bán hàng khi có sai sót.

• Xử lý hàng đổi trả.

B. Hóa đơn

• Lập bảng kê, phiếu xuất kho, xuất hóa đơn GTGT.

• Phản hồi, xử lí hóa đơn khi có sai sót.

C. Công nợ

• Lập đề nghị thanh toán gửi Khách hàng.

• Tổng hợp, đối chiếu hóa đơn phát sinh trong tháng với Khách hàng.

• Tổng hợp, đối chiếu, nhắc nợ công nợ Khách hàng.

• Xử lý các vấn đề liên quan đến các quy trình, thủ tục bán hàng và thu hồi công nợ.

• Cập nhập công nợ chi tiết hàng ngày lên file theo dõi giữa sale – kế toán.