Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty cổ phần Mecsu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty cổ phần Mecsu
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công ty cổ phần Mecsu

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

A. Cập nhật thông tin
• Cập nhật (hàng ngày và khi có phát sinh thay đổi) các thông tin của Khách hàng, thông tin đơn hàng lên hệ thống nội bộ.
• Cập nhật đầy đủ, chính xác hàng ngày đơn bán hàng đã xuất kho từ ERP lên phần mềm kế toán.
• Điều chỉnh thông tin đơn bán hàng khi có sai sót.
• Xử lý hàng đổi trả.
B. Hóa đơn
• Lập bảng kê, phiếu xuất kho, xuất hóa đơn GTGT.
• Phản hồi, xử lí hóa đơn khi có sai sót.
C. Công nợ
• Lập đề nghị thanh toán gửi Khách hàng.
• Tổng hợp, đối chiếu hóa đơn phát sinh trong tháng với Khách hàng.
• Tổng hợp, đối chiếu, nhắc nợ công nợ Khách hàng.
• Xử lý các vấn đề liên quan đến các quy trình, thủ tục bán hàng và thu hồi công nợ.
• Cập nhập công nợ chi tiết hàng ngày lên file theo dõi giữa sale – kế toán.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần Mecsu Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Mecsu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 24 Nghiêm Toản, Hòa Thạnh, Tân Phú, Tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

