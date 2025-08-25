Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
- Hồ Chí Minh: Tầng 7, Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 01, Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kiểm soát tài sản cửa hàng mở mới theo định mức đã duyệt.
- Phản ánh, đề xuất, lên phương án xử lý cho các tài sản có sẵn.
- Hiểu rõ về thông tư, quy định của nhà nước về việc phân loại và quản lý tài sản.
- Kiểm kê, báo cáo, theo dõi tài sản đã qua sử dụng đúng khớp số giữa SAP với thực tế.
- Kiểm soát tài sản thanh lý, hủy đúng theo quy trình của công ty và quy định của nhà nước
- Đảm bảo nghiệm thu, kiểm tra, ghi nhận chi phí xây dựng đúng, đủ và kịp thời.
- Tham gia thiết lập từ điển, chuẩn hóa data tài sản.
- Thực hiện kiểm kê, xử lý, dán mã định danh tài sản.
- Đảm bảo kiểm soát công nợ đúng đủ 100%.
- Đảm bảo tính hợp lý của báo cáo các Tài khoản AA và đối chiếu / breakdown GR/IR – dịch vụ/ hàng hóa so với TB của tháng, quý và năm báo cáo.
- Quản lý tài liệu, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ
- Giải trình số liệu khi có yêu cầu. Chịu trách nhiệm về số liệu đúng hạn và báo cáo định kỳ liên quan.
- Thực hiện các công việc liên quan đến kiểm toán nội bộ, Thực hiện các công việc theo phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: Thỏa thuận - Lương tháng 13 và KPI Bonus dựa trên tình hình kinh doanh - 12 ngày phép năm - Bảo hiểm XH, BH Sức khỏe. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm - Giảm giá 50% PL trên toàn hệ thống - Teambuilding, YEP hàng năm…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
