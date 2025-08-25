Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Kiểm soát tài sản cửa hàng mở mới theo định mức đã duyệt.

- Phản ánh, đề xuất, lên phương án xử lý cho các tài sản có sẵn.

- Hiểu rõ về thông tư, quy định của nhà nước về việc phân loại và quản lý tài sản.

- Kiểm kê, báo cáo, theo dõi tài sản đã qua sử dụng đúng khớp số giữa SAP với thực tế.

- Kiểm soát tài sản thanh lý, hủy đúng theo quy trình của công ty và quy định của nhà nước

- Đảm bảo nghiệm thu, kiểm tra, ghi nhận chi phí xây dựng đúng, đủ và kịp thời.

- Tham gia thiết lập từ điển, chuẩn hóa data tài sản.

- Thực hiện kiểm kê, xử lý, dán mã định danh tài sản.

- Đảm bảo kiểm soát công nợ đúng đủ 100%.

- Đảm bảo tính hợp lý của báo cáo các Tài khoản AA và đối chiếu / breakdown GR/IR – dịch vụ/ hàng hóa so với TB của tháng, quý và năm báo cáo.

- Quản lý tài liệu, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ

- Giải trình số liệu khi có yêu cầu. Chịu trách nhiệm về số liệu đúng hạn và báo cáo định kỳ liên quan.

- Thực hiện các công việc liên quan đến kiểm toán nội bộ, Thực hiện các công việc theo phân công của cấp trên