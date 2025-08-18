Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 28 Triệu

Mức lương 18 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 18 - 28 Triệu

1. Quản lý, điều hành & kiểm soát công việc chung của Phòng Tài chính. Xây dựng kế hoạch công việc và phân bổ công việc khoa học, hợp lý

2. Hoạch định, xây dựng & kiểm soát kế hoạch tài chính (vốn, tài sản, ngân hàng, dòng tiền,...)

3. Kiểm soát dòng tiền thu, chi theo ngân sách và kế hoạch dự thu - chi

4. Kiểm soát, quản lý nguồn vốn

5. Cân đối, kiểm soát giá thành, xây dựng giá bảo vệ

6. Triển khai, quản lý ứng dụng phần mềm ERP

7. Kiểm soát kế hoạch tiêu thụ & kế hoạch thu mua hàng hóa tối ưu về ngân sách và chi phí. Lập kế hoạch ngân sách hàng năm và kiểm soát tình hình thực hiện từ các phòng ban.

8. Hoạch định và kiểm soát chi phí giá thành.

9. Lập báo cáo tài chính nội bộ & đối chiếu dữ liệu với thuế

10. Một số công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo

Với Mức Lương 18 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính - Kế toán

Độ tuổi: 35 - 45. Ngoại hình ưa nhìn

Kinh nghiệm: tối thiểu 05 năm vị trí kế toán tổng hợp & tối thiểu 03 năm làm vị trí quản lý. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất

Có khả năng quản lý nhân sự, xây dựng mô hình tổ chức phòng Tài chính kế toán & kiểm soát tiến độ công việc

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (FAST, MISA,…) & có kinh nghiệm sử dụng và triển khai các phần mềm ERP

Chịu được áp lực công việc & tiến độ công việc cao

Kỹ lưỡng, chính xác

Điềm đạm, nhạy bén, chăm chỉ, chịu khó

Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, có trách nhiệm và tinh thần cầu tiến

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh hàng quý

Thưởng cuối năm, thưởng Lễ, Tết

Xét đánh giá lương hàng năm (tháng 4-5)

Hoàn toàn bộ các ngày phép năm không sử dụng

Hỗ trợ chi phí đóng Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas cho các nhân viên gắn bó

Team building, du lịch

