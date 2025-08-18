Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 28 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
- Hồ Chí Minh: 906 Lạc Long Quân, Phường 8, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 18 - 28 Triệu
1. Quản lý, điều hành & kiểm soát công việc chung của Phòng Tài chính. Xây dựng kế hoạch công việc và phân bổ công việc khoa học, hợp lý
2. Hoạch định, xây dựng & kiểm soát kế hoạch tài chính (vốn, tài sản, ngân hàng, dòng tiền,...)
3. Kiểm soát dòng tiền thu, chi theo ngân sách và kế hoạch dự thu - chi
4. Kiểm soát, quản lý nguồn vốn
5. Cân đối, kiểm soát giá thành, xây dựng giá bảo vệ
6. Triển khai, quản lý ứng dụng phần mềm ERP
7. Kiểm soát kế hoạch tiêu thụ & kế hoạch thu mua hàng hóa tối ưu về ngân sách và chi phí. Lập kế hoạch ngân sách hàng năm và kiểm soát tình hình thực hiện từ các phòng ban.
8. Hoạch định và kiểm soát chi phí giá thành.
9. Lập báo cáo tài chính nội bộ & đối chiếu dữ liệu với thuế
10. Một số công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo
Với Mức Lương 18 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 35 - 45. Ngoại hình ưa nhìn
Kinh nghiệm: tối thiểu 05 năm vị trí kế toán tổng hợp & tối thiểu 03 năm làm vị trí quản lý. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất
Có khả năng quản lý nhân sự, xây dựng mô hình tổ chức phòng Tài chính kế toán & kiểm soát tiến độ công việc
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (FAST, MISA,…) & có kinh nghiệm sử dụng và triển khai các phần mềm ERP
Chịu được áp lực công việc & tiến độ công việc cao
Kỹ lưỡng, chính xác
Điềm đạm, nhạy bén, chăm chỉ, chịu khó
Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, có trách nhiệm và tinh thần cầu tiến
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng cuối năm, thưởng Lễ, Tết
Xét đánh giá lương hàng năm (tháng 4-5)
Hoàn toàn bộ các ngày phép năm không sử dụng
Hỗ trợ chi phí đóng Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas cho các nhân viên gắn bó
Team building, du lịch
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
